سامسونج تؤكد على عدم إطلاق سلسلة نوت هذا العام

بعد أن كانت علامة فارقة في تاريخ الشركة على مدار العقد الماضي، أكد رئيس سامسونج التنفيذي، دونغ جين كوه، اليوم أن شركته لن تطلق سلسلة نوت هذا العام، لكنه قال بإن الشركة لم تلغي فكرة هواتف نوت بشكل كامل.

وتخطط سامسونج لإطلاق عدد من الهواتف القابلة للطي في النصف الثاني من العام ومن المتوقع ظهورها مع قلم ذكي على غرار هواتف نوت، وهو نفس الأمر الذي حصل مع نسخة ألترا من سلسلة S20 التي أطلقتها الشركة في يناير الماضي، وكانت أول نسخة تدعم القلم الذكي بعيدًا عن سلسلة نوت.

وربما بسبب الطلب الكبير على المعالجات وعدم القدرة على تلبية الطلبات في الهواتف الرائدة، قررت سامسونج الاستغناء عن هواتف نوت هذا العام من أجل الهواتف القابلة للطي التي ارتفع الطلب عليها مؤخرًا، كما أن هذه التجربة في حال نجاحها وإعجاب الجمهور بالقلم على سلسلة S والهواتف القابلة للطي يلغي سلسلة النوت مستقبلًا.

المصدر:

DDaily