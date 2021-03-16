كيف تبدأ نشاطك التجاري من خلال موقع خمسات ؟

يساعد موقع خمسات أصاحب المتاجر الصغيرة على إطلاق منتجاتهم.

تعدّ التجارة شريان الاقتصاد الأضخم، والقلب النابض لأي دولة مهتمّة بالتنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل، فهي القائمة على تبادل السلع أو الخدمات بهدف الحصول على ربح بين طرفين أو أكثر، وكلّما كانت حركة التجارة حيوية وإيجابية وفيها تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين وأصحاب المشاريع كلّما كانت عوائدها نافعة وإيجابية أيضًا عليهم.

نمو التجارة الإلكترونية يتطلب خدمات مساندة

وفي عصرٍ تميّز بسرعته وتطوره واستحواذ التقنية الحديثة على جوانب الحياة المختلفة، أضحت التجارة الإلكترونية جزءًا ضروريًا ووسيلة مهمّة لتلبية الاحتياجات وتبادل السلع والخدمات وتوفير المتطلبات الأساسية والكمالية، إلى جانب تفوّقها على التجارة والأسواق التقليدية من ناحية وجودها بشكل دائم دون قيود الزمان والمكان، وسهولة الوصول إليها وبساطة استخدام مواقعها ومتصفحاتها.

وعلى هذا الأساس، نمت التجارة الإلكترونية لتصبح واسعة شاملة جميع الأفراد، أي ليست حكرًا على الأثرياء وروّاد الأعمال و أصحاب المشاريع الضّخمة، بل بإمكان أيّ شخص يمتلك مهارة تقنية أو شخصية أو حتى يدوية القيام بالترويج عن نفسه وأعماله والبدء بإنشاء متجره الخاص (توجد مواقع ومنصات تسمح بإنشاء متاجر خاصة للتجّار المبتدئين)، وعرض نماذج لأعماله، وطرق التّواصل معه، ورابط متجره الافتراضي، بالإضافة إلى إتاحة سُبل التيسير على المستهلكين ولفت أنظارهم إلى المنتجات من ناحية واجهة المتجر الإلكتروني الافتراضي المصمّم بجودة عالية، والشِعار الاحترافي والمنشورات الجذّابة، واستخدام المحتوى والعبارات التسويقية الرنّانة.

العمل الحر للنساء في السعودية

وأصبحن النساء الفئة العاملة الأكبر في مجال المتاجر الصغيرة من خلال إنشاء المتاجر الافتراضية على منصات تقنية مختلفة – منها موقع “الانستقرام”- لتنمية المهارات وتلبية نداء الشغف، إلى جانب الحصول على مصدر دخل جيّد في عصرٍ مُترَفٍ متطلّب ينادي بالاستقلال المادّي والرّبح من وراءِ المهارات اليدوية والأفكار المبتكرة والخبرات التقنية.

ومن خلال سطور هذا التحقيق، نريد أن نقوم بتعريف تاجرات “الانستجرام” بموقع خمسات ومدى أهمّيتها بالنسبة لهنّ في تنفيذ أفكارهنّ، وإنعاش مشاريعهنّ، وازدهار تجارتهنّ، عن طريق الاستفادة من خدمات الموقع وأفرادها المستقلين، في حال كنتي تعانين من:

قلّة الأفكار

ضيق الوقتِ

نضوب الإبداع

انعدام المساعدة.

تعيين موظف مساعد

تنقصك الخبرة فإن هذا التقرير مكتوب لكِ لمساعدتك على إطلاق متجرك الإلكتروني و إدارته بشكل كامل

كيف يساعد موقع خمسات التاجرات؟

في هذا الاستطلاع سألنا مجموعة من التاجرات على الانستجرام تتنوّع خدماتهنّ ما بين صنع الأطعمة والحلويات، إلى الهدايا والإكسسوارات والحرف اليدوية مرورًا بالخدمات الطلّابية المُساعِدة عن موقع خمسات

قام موقع خمسات بمساعدة الكثير الشركات على إنشاء أدلّة تعريفية، وتصميم منشورات إرشادية، وكتابة مقالات توجيهية فيما يخص التجارة الإلكترونية وسبل تعزيز قوّتها، وتفادي سلبياتها، يستطيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمتاجر الصغيرة الاستفادة من خدماتها مقابل 5 دولارات أمريكية فقط. في موقع خمسات يوجد قسم كامل مخصص للخدمات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتي من شأنها أن تكون سندًا وعونًا للتاجرات الناشئات على موقع – انستجرام – كأمثلة:

البدء بإنشاء المتجر الخاص بهنّ

إضافة المنتجات وتصويرها وتنسيقه

ضبط إعدادات المتجر وإنشاء القوائم

المساعدة في استخراج البيانات والتحليلات لمعرفة مدى إقبال الجمهور على المتجر ومعرفة مواطن الخلل ومكامن القوة

الترويج والتسويق الإعلاني للمتجر.

تاجرات سعوديات نجحن في إطلاق مشاريعهن الصغيرة

تتجلى مشكلة أماني منصور – صاحبة مشروع إعداد وصنع الحلويات الشوكولاته في عدم معرفتها بفنون تصوير المنتجات وتنسيق المتجر، فهي تعمل بمفردها ويأخذ المشروع من وقتها الكثير فلا تستطيع التوفيق بين منزلها ومسؤولياتها والتزاماتها الخاصة، وعندما عُرِض عليها فكرة موقع – خمسات – أجابت: “قريبًا بإذن الله سأقوم بالاطلاع على خدمات الموقع”.

من جهة أخرى، تشكو سميحة سعيد صاحبة متجر حرف يدوية وهدايا من عدم قدرتها على استلام طلبات كثيرة من العملاء بسبب عملها بمفردها دون وجود أي يد مساعدة، وهذا يسبب في معظم الأحيان تأخيرًا عند تسليم الطلبيات، أو تنسى تصوير منتجاتها التي تقوم بصنعها بسبب عدم تفرّغها.

واتفقت معها وفاء عمر، صاحبة مشروع ضيافة مناسبات (شوكولاته وحلويات) من ناحية تراكم المهام وضغط الوقت بسبب كثرة الطلبات في اليوم الواحد! وعن الطلبيات المستعجلة، ومن ضمن التحديات التي تقف أمامها حين يصعب عليها البحث عن تصميم جديد، وتنفيذ العمل في وقت قصير.

من جهتها، تبحث رقية المرزوقي، صاحبة متجر الغَزْل عن شخصٍ آخر ليساعدها عند استلام الطلبات لتتوسع في مشروعها بشكل أكبر، لأن مشروع المتجر في بداياته، ويأخذ الكثير من وقتها كونه عمل يدوي من الصفر، من ناحية إنتاج الفكرة إلى الإخراج.

خمسات حل سهل لأصحاب المشاريع الصغيرة

وعن خدمات الموقع قالت أمجاد سعد – صاحبة مشروع للخدمات الطلابية– : “فكرة الموقع عجيبة، بمبلغ رمزيّ بسيط أستطيع توظيف مستقل يقوم بمساعدتي في إنشاء مشروعي وأنا فقط أتولى الإدارة”، فيما قررت رشا محروس، صاحبة مشروع (مطبخ شوشو)– زيارة الموقع للاستفادة من خدماتها فيما يخص التسويق والانتشار والإعلان عن مشروعها.

بينما ذكرت سميحة سعيد -صاحبة متجر حرف يدوية وهدايا- أنها لا تعرف موقع خمسات، ولكن حرصت على زيارة الموقع موقنةً بحجم الاستفادة التي ستكون لصالحها وصالح مشروعها. وإلى هذا الوقت لم تسمع ندى الزهراني، صاحبة مشروع إعداد الحلويات والطباعة على الشوكولاته بأنواعها، عن موقع خمسات وعن خدماته المختلفة حول التجارة الإلكترونية، مضيفةً “أهم الخدمات التي أحتاج إليها من الموقع هي خدمة تنسيق الحساب والترويج له إلى جانب تصوير المنتجات المصنوعة”.

وتشير رقية المرزوقي – صاحبة متجر الغَزْل – إلى أنّ خدمات موقع خمسات ستستفيد منها بشكل أكبر فيما يتعلّق بتصوير المنتجات، وتصميم الصور في حسابات المتجر “الانستجرام” و “السناب شات”، إضافة إلى إدارتها والرد على التعليقات والاستفسارات، على الرغم من أنها لم تسمع بها من قبل!

كيف يساعد خمسات المستقلين؟

بينما كان لسحر عمر، صاحبة مشروع إكليل سكاكر للحلويات والكوكيز، رأي آخر بخصوص موقع خمسات، فهي سمعت به ولكن تأمل في الاستفادة منه عن طريق عرض خدماتها المصغرة لأصحاب المشاريع بدلًا من أن تستفيد هي من الموقع لصالح مشروعها. وذكرت إحدى المستقلات أنها سمعت عن موقع خمسات وخدماته الاحترافية قبل 3 سنوات تقريبًا ولكن فيما يخص متجرها فإنها ستسعين بالموقع في خطتها القادمة المتمحورة حول تجديد المتجر من أجل تطوير التصميم والخروج بشيء غير مألوف ومميز. كما تستعين رنا خلف، صاحبة مشروع لبيع قوالب الشوكولاته بموقع خمسات، بشكل كبير حين تحتاج إلى عملٍ مستعجل وتنفيذ سريع، على الرغم من أنها مصممّة ولديها الإمكانيات المطلوبة، لكن موقع خمسات تقوم بإسعافها في أحيانٍ كثيرة لتلبية احتياجاتها.

تفويض المهام؛ أساس نجاح الأعمال الصغيرة

إنّ السعي المتواصل والبحث الدؤوب عن المنصات والمواقع المُساندة في دعم المشاريع الصغيرة والمتاجر الناشئة أمرٌ ضروري، وشرط أساسي للاستمراريّة في العطاء والتميّز والتجديد، خصوصًا في ظل ما نشهده من تقدمٍ تقنيّ سريع ومتداخل لا ينتظر التجّار المتقاعسين عن تعلم الإمكانيات التقنية الحديثة بل يجبرهم على الحركة والخروج بمنتج أو خدمة غير مألوفة وإبداعية، وفي نفس الوقت يحتاجها المستهلك.

فإذا نوى الفرد الخوض في مغامرة التجارة، وسبر أغوار التقنية الحديثة وطبع بصمة غائرة في متصفحات الويب وتطبيقات الجوال عن متجره الناشئ، فيتوجب عليه الاستعداد بقوّة تقنية ومهاريّة وشخصية واجتماعية لكسب العملاء الأوفياء، والترويج عن مميزات المتجر، حتى يتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي في الجودة العالية والمهنية الاحترافية، وهذا أصبح سهلًا مع وجود المنصات مثل – خمسات – التي تدلّ التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة على فهم أبجديات التجارة، وإنشاء المواقع الإلكترونية، واستخراج وتحليل البيانات واستخدام المحتوى التسويقي والإعلاني في حسابات المتجر المختلفة.

كيف تبدأ تجارتك مع مع خمسات؟

في موقع خمسات يقدّم المستقلّون المحترفون خدماتهم المصغّرة فيما يخص التجارة الإلكترونية وخدمات الأعمال، ومن هذه الخدمات:

خدمة إنشاء متجر احترافي كامل على موقع Shopify. خدمة إنشاء حساب في eBay مع تقديم الاستشارات. خدمة إدخال المنتجات على مواقع التسوق الإلكتروني. خدمة إعداد وتجهيز المتجر الإلكتروني على موقع (سلّة). خدمة استشارات حول البيع على موقع (أمازون). خدمة إنشاء صفحة لجمع المعلومات والإحصائيات بواسطة نماذج (Google). خدمة توصيف المنتجات في المتجر الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الاحترافية التي يحتاج إليها الأفراد في بداية مشوارهم التجاريّ.

وأخيرًا، نسعى من خلال هذا التحقيق الصحفيّ، إلى تعريف تاجرات “الانستقرام” صاحبات المشاريع الناشئة بموقع خمسات التي تهدف إلى صنعِ الفرصِ القوية والمبتكرة لهنّ، وحفظ أوقاتهنّ من الضّياعِ والتشتّت، وإيجاد الأيدي المساعدة التي تخدم بِحُب وتعطي بسخاء بمقابل ماديّ بسيط يحفظ للمستقل حقّه في الوقتِ والجهد والتفكير، لتصبح النتيجة تركيز عالٍ وموجّه على المتجر ومتطلباته ومرتكزاته، ووصول كبير إلى قاعدة جماهيرية عريضة مستهدفة فبالتالي يتحقّق الهدف من إنشاء المتجر الإلكتروني.

الكاتب : سماهر باسيف

