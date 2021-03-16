ضاد تتوسع في مجال المحتوى السمعي وتطلق برامج جديدة

أعلنت ضاد ، دار النشر العربية المتخصصة في المحتوى السمعي، عن إطلاقها برامج صوتية جديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، في خطوة توسعية بعد أن كانت مكتبتها مقتصرة على المحتوى الصوتي “للكتب”. وتوفر “برامج ضاد” الجديدة موضوعات متنوعة بين التخصصية والعامة؛ حيث تضم مواضيع تتحدث عن المرأة، ريادة الأعمال، القصص والحكايات، وغيرها. كما تهدف إلى التوسع وإضافة المزيد من البرامج مع الوقت.

وبذلك ستقدم ضاد محتوى متنوع ومختلف بين (الكتب، والبرامج، والمخلصات، والمجلات، وغيرها) تنتجها هي، أو عبر تعاقدات أخرى.

وتعلق الأستاذة منار العميري، المديرة التنفيذية في ضاد، بقولها: “إن ضائقة كورونا، استدعتنا على تعجيل الحلول لأجل مستمعينا، حيث أننا في هذه الأوضاع، نحتاج لمحتوى يسهم في تقليل التوتر، ويساعد على قضاءنا الوقت الطويل فيما هو نافع ومسلي ومفيد”. وتضيف: “برامجنا تعتمد بشكل خاص على تقديم حلول عملية لمشكلات قد تواجه ريادي الأعمال، أو الحياة اليومية التي تواجه الناس العاديين، مثل القلق”.

وتشمل برامج ضاد الجديدة: