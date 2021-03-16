بايدو تحصل على موافقة لاختبار سياراتها ذاتية القيادة بنظام الأجرة في الصين

حصلت شركة بايدو ، المتخصصة في تطوير التقنيات والحلول الذكية وتمتلك عدة شركات تقنية، على موافقة تتيح لها اختبار سياراتها ذاتية القيادة في الصين لتعمل بنظام الأجرة. وستتيح هذه الموافقة للشركة تجربة 35 سيارة بنظام الأجرة بجانب 10 سيارات إضافية لجميع الأغراض.

وأصبحت بايدو أول شركة في الصين تتمكن من الحصول على هذه الرخصة لتجربة سياراتها ذاتية القيادة للاستخدام التجاري.

وتقدم الشركة خدماتها بشكل مجاني كونها تحت الاختبار، وذلك بهدف الحصول على ترخيص كامل يسمح لها بعمل سياراتها كسيارات أجرة.

وتتطلب الحكومة الصينية من الشركات قطع مسافة تصل إلى 50 ألف كيلو متر بشكل آمن في الشوارع العامة من أجل منحهم الترخيص الكامل للعمل، وقد تمكنت الشركة حتى الآن من قطع مسافة تفوق 500 ألف كيلو متر بأمان بجميع سياراتها في مدينة كانغجو التي يجري فيها عملية الاختبار وتقع في جنوب العاصمة بكين.

تُعد بايدو بسياراتها Apollo Go من أهم الشركات التي تبنت مفهوم سيارات الأجرة الآلية المعروفة باسم “روبوتاكسي” بجميع أنحاء العالم.

ويمكن القول أنه في حال تمكنت الشركة من الحصول على ترخيص كامل لعمل سياراتها بنظام الأجرة، فستشكل نقلة كبيرة بالمجال.

وتعمل بايدو حاليًا على اختبار سياراتها ذاتية القيادة في مدن أخرى، وتهدف للتوسع إلى 30 مدينة خلال الفترة القادمة.

يُشار أن العديد من الشركات حول العالم تختبر نظام سيارات الأجرة ذاتية القيادة، كما أن شركات مثل وايمو المملوكة لجوجل حصلت على ترخيص فعلي للعمل في الولايات المتحدة.

المصدر:

Baidu