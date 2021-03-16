أوبو تطلق سلسلة رينو 5 في السعودية مع سوار ذكي جديد

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق سلسلة هواتف رينو 5 التي تشمل نسختي برو 5G ورينو 5 Z في المملكة العربية السعودية اليوم. كما كشفت عن سوار “أوبو باند” الذكي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أوبو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إيثان تشيوي: “يُعد إطلاق سلسلة Reno5 الجديدة كليًا، المستوحاة من شعار أوبو ” التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم” حدثًا استثنائيًا، فمن خلال هذه السلسلة من الأجهزة الجديدة، نعمل على دعم عملائنا لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات شبكات الجيل الخامس، التي باتت متوفرة الآن في المملكة العربية السعودية، كما قمنا بتطوير ميزات التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، حيث تساعد التقنيات الجديدة على اتقان التعابير الإبداعية، وهو الأمر الذي يبرهن على قدرة أوبو على تلبية متطلبات المستهلكين في السوق”.

وأضاف تشيوي: “منذ انطلاقتها في المملكة العربية السعودية في عام 2019، نجحت أوبو في تحقيق نمو لافت، حيث باتت أحد أشهر الهواتف الذكية في المملكة، ويأتي ذلك في الوقت الذي نسعى فيه إلى ابتكار أفضل المنتجات التكنولوجية، ذات التصميم المتطور، الذي سيشكل المستقبل، ليس فقط في الهواتف الذكية، ولكن في تطوير مفهوم الاتصال الذكي ككل، وقد تجسد ذلك التوجه في تقديم سلسلة رينو 5 الحديثة، التي تتميز بتقنيات التصوير المعزز بالذكاء الاصطناعي، والتي تتسم بجودتها العالية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وستسهم هذه المزايا في جذب العديد من المستخدمين الذين لديهم شغف بالتكنولوجيا”.

أوبو رينو 5 برو 5G – هاتف Oppo Reno5 Pro 5G

يتميز هاتف Oppo Reno5 Pro 5G بوجود شاشة بقياس 6.55 بوصة من نوع AMOLED منحنية الجانبين وبدقة FHD+، وتتمتع بسرعة تحديث 90 هرتز وحساسية لمس 180 هرتز، وتوفر دعم تقنية البصمة ودعم تقنية HDR10+، وتأتي محمية بطبقة زجاج جوريلا جلاس 5.

كما يجلب معه معالج سنابدراجون 865 وذاكرة رام 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وقرص تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

ويضيف الهاتف كاميرا رباعية بالخلف؛ رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، واسعة 16 ميجابكسل، تقريب 13 ميجابكسل، وماكرو 2 ميجابكسل، ويدعم نظام الكاميرات تقنية التركيز المزدوج وتقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحسين لالتقاط الصور والفيديو حتى في الإضافة المنخفضة، كما يدعم ميزة التركيز أثناء تصوير الفيديو، وميزة التقريب حتى 5 مرات. فيما توفر الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجابكسل وتدعم تقنية التعرف على الوجه.

سيوفر الهاتف كذلك بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ودعم الشحن السريع جدًا 65 واط، بجانب تقنية الشحن العكسي.

مزايا أخرى:

تقنية الجيل الخامس

شريحتين

GPS مزدوج

دعم WiFi 6

سماعتين ستريو

تقنية Dolby Atmos

بلوتوث 5.2

دعم NFC

واجهة مستخدم ColorOS المبنية على أندرويد 11

هاتف أوبو رينو 5 زد – Oppo Reno5 Z

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+ لكن بدون انحناءات جانبية، كما أنها تأتي بسرعة تحديث 60 هرتز فقط، وتتميز بوجود طبقة جوريلا جلاس 5، ودعم البصمة أسفل الشاشة.

ويوفر الهاتف معالج Mediatek Dimensity 800U وذاكرة رام 8 جيجابايت LPDDR4x، وقرص تخزين UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بوجود نظام كاميرا رباعي لكنه أقل مزايا من حيث الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمزايا الإضافية؛ ويشمل عدسة بدقة 48 ميجابكسل، واسعة 8 ميجابكسل، ماكرو 2 ميجابكسل، وعزل 2 ميجابكسل. وتتوفر على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم تقنية التعرف على الوجه.

وسيوفر هاتف أوبو رينو5 Z بطارية 4,310 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع 30 واط، لكنه لن يدعم الشحن العكسي.

مزايا أخرى:

شريحتين

GPS مزدوج

بلوتوث 5.1

تقنية NFC

واجهة مستخدم ColorOS المبنية على أندرويد 11

سوار أوبو Oppo Band

يتميز سوار أوبو الجديد بوجود شاشة OLED بقياس 1.1 بوصة، بجانب معالج Apollo 3. كما يدعم تقنية بلوتوث 5.0، وتقنية NFC، وتقنيات مقاومة الماء حتى 50 مترًا. ويحوي السوار بطارية 100 ملي أمبير تقول الشركة أن بإمكانها العمل حتى 12 يوم على شحنة واحدة.

ويوفر السوار تقنيات تتبع ضربات القلب وساعات النوع، مراقبة الأوكسجين في الدعم، 12 وضع مختلف للتمارين، تتبع الرسائل والمكالمات عبر الهاتف، إمكانية ضبط المنبه من الساعة أو التحكم في كاميرا الهاتف وتشغيل الموسيقى.

الأسعار والتوافر

ستتوفر نسخة برو 5G في المملكة العربية السعودية الآن للطلب المسبق، فيما ستتاح في المتاجر بداية من 25 مارس بسعر التجزئة 2,799 ريال سعودي، في حين ستتوفر نسخة أوبو رينو 5 Z في 5 أبريل بسعر التجزئة 1,499 ريال سعودي، كما سيتاح سوار OPPO Band في السعودية بسعر 199 ريال سعودي.