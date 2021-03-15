لماذا من المهم إطلاق مدونة لمتجرك الإلكتروني؟

المدونة هي إحدى أهم الركائز الأساسية للتسويق في وقتنا الحالي، فأكثر من 50% من العملاء يقرؤون من 3:5 مقالات في المدونات قبل البدء في عملية الشراء. لذا .. إذا كان لديك متجر إلكتروني أو كنت تاجر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستجرام، فمن المهم أن يكون لديك بالفعل مدونة لمتجرك.

وإن لم تكن تملك مدوّنة فإنك للأسف متأخر بخطوات كثيرة عن منافسيك. فالشيء المهم في المدوّنة، وعلى عكس باقي أدوات التسويق، أنها ليست طريقة للبيع بشكل سطحي ومباشر. بل يتعلّق الأمر بالتعلّم والمشاركة وزيادة الثقة مع العملاء، والذي سيؤدي بشكل سحري إلى زيادة المبيعات والأرباح بشكل هائل.

كيف يتم ذلك ؟ هذا ما سنتحدّث عنه في هذه المقالة.

حيث سنتناول أهمية إطلاق مدونة لنشاطك التجاري، وكيف تقوم بإطلاق مدونة لنشاطك التجاري خطوة بخطوة، وما هو الحل للقيام بكل ذلك دون أي مجهود منك من خلال موقع خمسات ؟

لماذا تطلق مدونة لمتجرك الإلكتروني ؟

1 – الظهور في نتائج محركات البحث

في وقتنا الحالي، عندما يرغب أي عميل في الحصول على معلومة ما، فإنه يلجأ إلى محركات البحث في البداية، ثم يبدأ في اتخاذ قراراته في الشراء بناءً على النتائج التي تظهر له، لذا .. فإن وجود مدوّنة لمتجرك الإلكتروني تحتوى على مواضيع تهم العملاء وملتزمة بقواعد الـ SEO يساعدك على الظهور في المراتب الأولى في نتائج محركات البحث.

وبالتالي سيتمكن الكثير من العملاء الجدد إلى الوصول إلى مدوّنتك ومتجرك الإلكتروني دون أي عناء منك.

2 – بناء علامتك التجارية

في عالم العلامات التجارية، فإن السُمعة هي القيمة الأكبر التي يسعى إليها جميع أصحاب المشاريع. والمدونة هي فرصة ذهبية لإيصال شخصية علامتك التجارية وقيمتها إلى العملاء، فإذا أصبحت مصدرًا لتقديم المعلومات، والإجابة على أسئلة العملاء بأسلوبك وشخصيتك، فإن ذلك يجعلك تبدوا كرائد في صناعتك. ويساهم ذلك بشكل كبير في بناء الثقة مع عملائك.

3 – إظهار خبرتك

تعد المدوّنات مكانًا رائعًا لإثبات خبرتك في مجال عملك، فبدلًا من الكثير من الإعلانات التي تتحدّث عن خبرتك وكفاءتك، يمكنك فقط إنشاء مدوّنة لها علاقة بنشاطك التجاري، والاهتمام بها. فمثلًا إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا له علاقة بمنتجات التجميل، فيمكنك استخدام مدوّنتك في الحديث عن نصائح لمساعدة الناس على العناية ببشرتهم. وبذلك يدرك العملاء تلقائيا أنك تملك العلم الكافي في المجال، ومصدرًا آمنًا وموثوقًا للمعلومات. وبالتالي تزداد ثقتهم بك، ويكتسب متجرك المصداقية الكافية التي تجعلهم يُقبلون على شراء منتجاتك دون حتى أن تبذل مجهودا في الإعلان عنها.

4 – تسويق عملك

تعد المدوّنة الآن إضافة ممتازة لاستراتيجيات التسويق الحالية التي تقوم بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وطبقًا لموقع HubSpot فإن 55% من المسوقين في عام 2018 أدرجوا إنشاء مدونة والاهتمام بمحتواها كأولوية تسويقية. ويبدو أن الأمر أتى بثماره، ففي عام 2019 كان المسوقون الذين أعطوا أولوية لإطلاق مدونة زادت العوائد لديهم بنسبة 3% عن المنافسين. وبذلك، فإن المدونة تُعتبر طريقة تسويقية جديدة تجلب الكثير من العوائد بطريقة غير مباشرة.

5 – التواصل مع العملاء

وأخيرًا .. تتيح لك المدونة تقوية الروابط مع عملائك من خلال التحدث معهم في قسم التعلىقات ومعرفة شكواهم. ومن ثم الإجابة علىها في تدوينة أخرى، وهكذا .. تجعل مدونتك وعلامتك التجارية نشطة وفي حركة مستمرة. وبذلك عرفنا أهمية إنشاء مدونة لمتجرك الإلكتروني وكيف سيعود ذلك بالنفع والأرباح على متجرك بشكل كبير. ولذلك فإن السؤال الأهم الآن هو…

كيف تطلق مدونة لمتجرك الإلكتروني ؟

وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يجب علىك اتباعها خطوة بخطوة لإنشاء مدونة ناجحة لمتجرك الإلكتروني.

1 – حدد موضوع المدوّنة

قبل البدء في التفاصيل التقنية وغيرها، حدد أولًا على ماذا ستكتب في المدونة؟ ما هي المواضيع التي ستستهدفها؟ ما هو المجال الذي ستكتب فيه؟

وهنا يجب أن تكون المواضيع يتوافر بها شرطان

– الأول: أن تكون الموضوعات مرتبطة بمجال عملك ومتجرك، فمثلًا، إذا كنت تتاجر في منتجات للأطفال، فقد تكون مدونتك حول الأبوّة والأمومة والطفل، ونصائح حول التربية وهكذا.

– والثاني: أن تكون الموضوعات علىها إقبال وبحث كثير.

وبذلك تضمن أن تصل مدونتك إلى العديد من الناس المهتمين، وفي نفس الوقت فإنها تزيد من ثقة الناس بك وبمنتجاتك.

2 – حدد جمهورك

قبل أن تضع قلما على الورقة، خذ وقتا للتفكير في التركيبة السكانية المستهدفة لمتجرك ومشروعك أولًا، هل منتجاتك وخدماتك تقدّمها للطلاب؟ أم الشباب؟ أم النساء؟ يجب أن يكون في تخيّلك وصف كامل للعميل الذي ستقدّم له منتجاتك وفي نفس الوقت تقدم له مقالاتك الموجودة على المدوّنة. وهذا التخيّل مهم جدًا، فكل طائفة من الناس تحب طريقة معينة في الحديث، وطريقتك في الحديث والكتابة ستعتمد على تحديد الجمهور المُستهدف من المدوّنة.

3 – الحصول على اسم مجال

إذا كان لديك موقع ويب بالفعل، فيمكنك تخطي هذه الخطوة، حيث يمكنك بسهولة إضافة مدوّنة إلى موقعك. وإذا لم يكن كذلك، فيمكنك شراء نطاق خاص بك بأسعار مثالية، وهناك منصات تتيح لك ذلك بشكل مجاني مثل بلوجر، ووردبيرس ويمكنك في تلك الخطوة الاستعانة بمصمم محترف من خلال موقع خمسات ليساعدك على تصميم مدونتك باحترافية من حيث الشكل والألوان والهوية التجارية، حتى تبدو مدوّنتك بشكل مثالي يجذب العملاء. وبعد الانتهاء من الخطوات التقنية يمكنك الآن البدء في الكتابة.

4 – ابدأ بالكتابة

بمجرد الانتهاء من صنع المدونة، حان إذا وقت الكتابة، وسيكون الأمر سهلًا في تلك الخطوة إذا كنت قد حددت بالفعل المواضيع والجمهور المستهدف كما اتفقنا. قم بتحديد الكلمات الرئيسية المُستهدفة والتي يبحث عنها العملاء، ومن ثمَّ ابدأ بالكتابة بها مع مراعاة شروط الـ SEO بداية من العنوان الرئيسي ثم العناوين الفرعية وتنسيق المحتوى وهكذا .. وإذا كنت تجد أمر الكتابة صعبًا علىك فهذه ليست بمشكلة كبيرة، يمكنك من خلال أسعار بسيطة جدًا الاستعانة بكاتب محترف لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وعلى معرفة كبيرة بقواعد الكتابة في المدوّنات ليساعدك في هذا الأمر.

وهذا لن يكلفك الكثير، فمن خلال موقع خمسات ستجد آلاف الكُتّاب المحترفين الذين يمكنك توظيفهم بأسعار تبدأ من 5 دولار. وبذلك تكون مدوّنتك قد اكتملت من حيث التصميم والمحتوى الموجود بها، وهنا حان الوقت لكي تبدأ في التسويق لها.

5 – التسويق لمدوّنتك

هناك أكثر من 3.5 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، يمكنك الوصول إلى هؤلاء المستخدمين من خلال مشاركة منشورات مدوّنتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ثم الانخراط معهم في التفاعل والتعلىقات، أو يمكنك استخدام الأساليب المُتقدّمة في التسويق من خلال الاستعانة بأحد المسوقين المحترفين على موقع خمسات.

فالتسويق هو الخطوة الأخيرة التي تضمن لك نجاح وجنى ثمار كل الخطوات السابقة.

أهم 3 نصائح لنجاح مدونة متجرك الإلكتروني

1 – الجودة ثم الجودة

يعتقد الكثيرين أن نشر أكبر عدد من المقالات هو أفضل طريقة لنجاح المدونة، وهذا صحيح بعض الشئ، ولكن تظل الجودة هي الأساس والمتحكم الرئيسي في نجاح مدوّنتك. حيث يجب أن ينصب تركيزك على نشر أفضل محتوى أو على الأقل محتوى أفضل من المنافسين، حتى وإن كان مقالًا واحدًا في الأسبوع. فهذا استثمار طويل المدى، حيث سيكون هذا المحتوى دائمًا قد تتم قراءته لسنوات عديدة قادمة. لذا .. علىك أن تهتم في المقام الأول بالمحتوى نفسه وجودته.

2 – حافظ على الفرق بين التدوين والتسويق

قد تميل في الكثير من الأحيان إلى كتابة محتوى ترويجي لمنتجاتك بشكل مباشر على أمل إقناع الناس بشراء منتجك أو خدمتك. لكن للأسف فإن الزمن قد فات على تلك الأساليب.

غالبية القرّاء على الإنترنت الآن يريدون المعلومة، فلا تخبرهم أن منتجك متفوّق على المنافسين، بل أظهر لهم خبرتك فقط، وسيُقدّرون ذلك ويثقون مباشرة بمنتجاتك وخدماتك. لذا .. فقد يضر كثرة المحتوى الترويجي الصريح على المدى الطويل بعلامتك التجارية. ولذلك حاول دائما تحقيق التوازن بين المحتوى الترويجي والمحتوى التدويني المتواجد على مدوّنتك، فكلاهما مهم بقدر الآخر.

3 –توظيف محترف من موقع خمسات

إنك على المدوّنة تعرض مقالات وكتابات تعبر عنك وعن منتجاتك وخدماتك، ومن خلال تلك الكتابات فإن العميل يستمد رأيه بك وبمنتجاتك. وليس هناك عذر لكون الكتابات الموجودة على المدوّنة ركيكة أو ليست جيدة بالقدر الكافي، سيكون الإنطباع حينها سيئا تجاه متجرك بالكامل.

وعلى الناحية الأخرى فإن الكتابة ليست سهلة على الجميع، حتى وإن كنت على علم كافي بقواعد الكتابة، فالكتابة على الإنترنت والتعامل مع المدونات أمر آخر. والحل الآمن والأفضل هنا والذي يضمن لك النجاح هو تفويض هذه المهمة إلى المؤهلين والمحترفين.

وبالتأكيد أنك تتساءل الآن، كيف تصل إلى هؤلاء المحترفين؟

والحل المثالي هنا هو الاعتماد على مواقع العمل الحر التي يتواجد علىها الآلاف من المستقلين المحترفين، ومن أهم تلك المواقع هي موقع خمسات

كيف تستفيد من موقع خمسات في إنشاء مدونة لمتجرك الإلكتروني

يحتوي موقع خمسات على الكثير من الأقسام التي تحتوى على آلاف المستقلين الذين يمكنك الاختيار من بينهم من تراه الأفضل لأداء عملك. وفي رحلتك لإنشاء مدونة لمتجرك الإلكتروني وفي الخطوات التي ذكرناها يمكنك الاعتماد في كل خطوة على مستقل ينفّذ لك تلك المهمة في أسرع وقت وبأقل تكلفة دون أن تبذل أنت أي مجهود.

فعلى سبيل المثال ستجد قسم كامل خاص كمثال:

1 – البرمجة والتصميم

والذي يساعد على تصميم مدونتك وموقعك من البداية تماما، من خلال الكثير من الخدمات مثل خدمات مدونات بلوجر وخدمات الوورد بريس وخدمات برمجة المتاجر الإلكترونية. كل ذلك يقدمه مستقلون محترفون ذوو خبرة في المجال، ما علىك سوى الاطلاع على خدماتهم ورؤية ما يمكنهم تقديمه لك، ثم شراء الخدمة والبدء في العمل، وبأسعار تبدأ من 5 دولارات.

2 – الكتابة

المدونة قائمة بشكل أساسي على الكتابة، وكما قلنا من قبل، فإن الكتابة على الإنترنت لها قواعد مختلفة. وذلك حتى تظهر في النتائج الأولي لمحركات البحث، وحتى تستطيع جذب العملاء وبناء سمعة لعلامتك التجارية، كل ذلك يمكنك تحقيقه فقط من خلال الاعتماد على كاتب محترف وصاحب خبرة.

والذي يمكنه أن يكتب لك مقالات متكاملة متوافقة مع ال SEO وتجذب العملاء وبلغة صحيحة وتحقق هدفك من المدوّنة. فقط أدخل على قسم الكتابة والترجمة وستجد آلاف المستقلين الذي يقدمون تلك الخدمة بأسعار تبدأ من 5 دولارات.

3 – التسويق

أخبرتك أن التسويق هو الخطوة التي تجني بها ثمار عملك، فلن تستفيد من كل تلك الخطوات إلا إذا استطعت تسويق مدونتك ومنتجاتك وخدماتك بشكل صحيح. ويمكنك الاستعانة في ذلك الأمر بمسوّقين محترفين لديهم العلم والخبرة والكفاءة التي تجعلك تصل إلى آلاف العملاء بخطوات بسيطة ودون أي مجهود منك.

ما علىك سوى أن توظّف المستقل المناسب لك من خلال شراء خدمة التسويق التي تريدها من خلال موقع خمسات. سواء التسويق على جوجل أم التسويق على فيسبوك أو التسويق على اليوتيوب أو انستجرام، يتواجد الكثير من المسوقين المتخصصين في كل ذلك. وبأسعار تبدأ من 5 دولار أيضًا. وبذلك لن تحتاج إلى أي شيء آخر.

خمسات هو الحل المثالي للمتاجر الإلكترونية

خمسات يقدم لك الحل المثالي، كل شيء في يدك، قم فقط بالاطلاع على الخدمات وشرائها وسيقوم المستقل بتنفيذ العمل بدقة واحترافية وبدون أي مجهود منك. ستوفّر بتلك الطريقة على نفسك الكثير من الوقت والمجهود والمال أيضًا وفي نفس الوقت سيكون النجاح مضمونًا. وابدأ في أسرع وقت بإنشاء مدوّنتك واملأها بالكثير من المحتوى الذي سيجلب لك الكثير من العملاء الجدد الذين لم يسمعوا عنك من قبل، وستزداد زياراتك ومبيعاتك بشكل غير مسبوق.

الكاتب: أحمد عبدالخالق