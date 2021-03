ون بلس تؤكد قدوم ساعتها الذكية الأولى في 23 مارس

نشرت شركة ون بلس تغريدة على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، تويتر، تشير من خلالها إلى إطلاق أول ساعة ذكية منها في حدث الكشف عن سلسلة OnePlus 9 في 23 مارس الجاري. ومن المتوقع أن تظهر الساعة باسم OnePlus Smartwatch.

وتعتبر هذه الخطوة متوقعة من الشركة في ظل استراتيجيتها للتوسع أكثر بإطلاق منتجات جديدة، حيث أصبحت توفر خيارات مختلفة من الهواتف الذكية بعد أن كان يقتصر إطلاقها على هاتف واحد كل عام أو هاتفين لاحقًا.

كانت الشركة قد خططت لأول ساعة ذكية في 2016، لكنها لم تكمل مخططها وتطلق الساعة حينها، لتأتي الآن وتعلن عن إطلاقها قريبًا.

ومن المتوقع أن تطلق ون بلس 3 هواتف ضمن سلسة OnePlus 9 وهناك واحد منها على الأقل يحمل كاميرا بالتعاون مع شركة هاسلبلاد.

You asked for it. You're getting it.

— OnePlus (@oneplus) March 12, 2021