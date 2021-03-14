فيس بوك تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل فيديوهات المستخدمين وتطوير منتجات جديدة

بينما يقوم الملايين من المستخدمين برفع مقاطع الفيديو على منصة فيس بوك يوميًا، ينظر معظمهم إلى كم التفاعل على تلك المقاطع أو على تأثيرها على الناس، لكن الشركة تنظر إليها بطريقة مختلفة هدفها الأساسي إيجاد قنوات دخل جديدة مبتكرة كما هي العادة معها. حيث أعلنت عن مشروع ذكاء اصطناعي يُسمى Learning from Videos يهدف إلى تحليل مقاطع الفيديو تلقائيًا لاستخلاص بيانات يمكن استخدامها في تطوير منتجات جديدة وتحسين تجربة الإعلانات والتوصيات.

وتقول الشركة أنها ستستخدم مقاطع الفيديو المتاحة للعامة فقط ولن تقوم بتحليل أي مقاطع خاصة يرفعها المستخدمين على حساباتهم.

آلية عمل نظام الذكاء الاصطناعي Learning from Videos من فيس بوك

ويعمل نظام الذكاء الاصطناعي Learning from Videos الجديد من فيس بوك على تقسيم مقاطع الفيديو إلى صور ودراسة كل منها لفهمها وفهم أي نص أو حركة موجودة، وبالتالي الحصول على تحليل كامل حول المعلومات التي يحواها الفيديو، ومن ثم استخدام هذه المعلومات في تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها من أجل تطوير منتجات جديدة.

وتشير الشركة إلى أن هذا المشروع سيساعد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بالحصول على بيانات لتطوير أنظمتهم بشكل مختلف ودون الاعتماد التام على البيانات المصنفة مسبقًا، حيث سيساعد المشروع في تحليل مقاطع الفيديو بشكل أقرب لما يقوم به الإنسان وبالتالي سيساهم في الحصول على بيانات أكثر وأدق من الطرق العادية.

وللحصول على أفضل نتيجة من المشروع، ستقوم فيس بوك بتحليل مئات الفيديوهات من جميع دول العالم التي تصلها المنصة، وذلك بسبب اختلاف الاهتمامات والثقافات بين كل منطقة، ما يجعل من البيانات أكثر دقة. كما أن الحصول على بيانات دقيقة من كل دولة على حدة سيساعد في تطوير منتجات مناسبة أكثر للجمهور فيها، وكذلك عرض إعلانات أكثر دقة.

ووفقًا لما أشارت إليه فيس بوك، فإن ميزة مقاطع الفيديو المصغرة Reels الشبيهة بتطبيق تيك توك هي أول تطبيق عملي للمشروع الجديد، حيث يقوم تطبيق انستجرام بعمل توصيات وإظهار مقاطع مخصصة لكل مستخدم بناءً على اهتماماته.

وربما تعتبر هذه التقنيات هي الأولى من نوعها بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية، إلا أننا شاهدناها مسبقًا مع تيك توك وبعض الشركات الصينية.

المصدر:

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