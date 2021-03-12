فيس بوك تختبر وضع إعلانات على شكل ملصقات في القصص

أعلنت شركة فيس بوك أنها تختبر حاليًا ميزة إعلانية جديدة لإظهار الإعلانات على شكل ملصقات في القصص (الستوري) في خطوة تسعى من خلالها إلى مساعدة صانعي المحتوى على تحقيق الدخل مما ينشرونه.

وتعمل الميزة على إتاحة الفرصة لبعض صانعي المحتوى من اختيار إعلانات محددة ووضعها على شكل ملصقات في قصصهم، ومن ثم سيحصلون على نسبة معينة من تفاعل المستخدمين مع هذه الإعلانات وبشكل شبيه للإعلانات التي تظهر في الفيديو أو تلك التي تظهر على يوتيوب.

على نفس الجانب، أتاحت فيس بوك ظهور الإعلانات على مقاطع الفيديو القصيرة على منصتها، بعد أن كانت متاحة على الفيديوهات التي تتخطى مدتها 3 دقائق، ما يعني أن صانعي المحتوى سيجدون طرق جديدة لتحقيق الدخل من محتواهم.

وسيتمكن صانعي المحتوى من استخدام إعلانات لمدة تصل 30 ثانية في مقاطع الفيديو التي تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق، فيما سيكون بإمكانهم استخدام إعلانات تصل مدتها إلى 45 ثانية في مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق؛ وهي مدة أقل من السابق، حيث كانت تتيح إظهار إعلانات تصل مدتها حتى دقيقة كاملة.

وستتوفر إمكانية عرض الإعلانات على مقاطع الفيديو القصيرة للصفحات التي تخضع لشروط محددة؛ مثل وصولهم إلى 600 ألف دقيقة مشاهدة للمحتوى في أخر 60 يوم من خلال نشر 5 مقاطع فيديو على الأقل في نفس الفترة. أما أصحاب البث المباشر فيجب أن يتجاوز عدد دقائق المشاهدة لديهم 60 ألف دقيقة ليتمكنوا من إظهار الإعلانات.

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