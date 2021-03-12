جوجل تعد المستخدمين بسرعة تحميل أكبر واستهلاك أقل للرام في نسخة كروم 89

قالت جوجل في مدونتها إن متصفح كروم بإصداره 89 سيوفر تحسينات مهمة للمستخدمين تتمثل في تسريع أداء التحميل وتقليل استهلاك سعة الرام أثناء التصفح، وذلك على نسخ المتصفح على أنظمة ويندوز، ماك، أندرويد، وكروم.

وأشارت الشركة بأن التصفح أصبح أكثر ذكاءً في استهلاك الرام، حيث سيقوم بإيقاف أو تجميد استخدام الرام لعلامات التبويب المفتوحة والتي لا يعمل عليها المستخدم، وهذا أشبه بما يوفر متصفح إيدج كروميوم الخاص بمايكروسوفت.

ووعدت جوجل مستخدمي كروم بتوفير نسخة 89 سرعة أكبر في تحميل المواقع، وذلك لجعل عملية التصفح أكثر سلاسة على كافة المنصات.

ويأتي هذا الأمر بعد الكثير من الشكاوى حول المتصفح واستهلاكه الكبير للرام والبطارية وبطء عملية التحميل فيه مقارنة مع متصفحات أخرى في الفترة الماضية؛ لا سيما متصفح إيدج المبني على نفس بنية التشغيل، ومتصفح فايرفوكس المنافس الرئيس الدائم لكروم.

المصدر:

Google Chrome