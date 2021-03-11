كوالكوم تختار سامسونج لتصنيع معالجاتها الرائدة القادمة

بعد أن استخدمت شركة كوالكوم تقنية التصنيع 5nm EUV من سامسونج في معالجاتها الرائدة الأخيرة، يبدو وأنها ترغب بالاستمرار على نفس الطريق وعدم العودة إلى TMSC مجددًا وفقًا لأحدث التقارير.

ووفقًا لرونالد كوانت “Roland Quandt” من موقع Winfuture الموثوق، فإن الشركة بدأت باختبار معالجها الرائد التالي SM8450 تحت اسم Waipio لخلافة المعالج الحالي سنابدراجون 888 لكن من غير المعروف ما إذا كانت ستستمر باستخدام نفس تقنية التصنيع أم ستتوجه إلى تقنية أخرى أفضل من الشركة الكورية.

كانت سامسونج قد استخدمت تقنية التصنيع 5nm EUV التي طورتها في معالجات اكسينوس 2100، وتبنت كوالكوم نفس التقنية في معالجاتها كذلك. وقد استطاعت الشركتان تقديم معالجات قوية جدًا هذا العام مع الهواتف الرائدة، حتى أن سامسونج نفسها تمكنت من التغلب على كوالكوم في بعض الجزئيات والتي ربما جعلت الأخيرة تفكر في الاستمرار على نفس الطريق.

المصدر:

Roland Quandt