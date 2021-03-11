"زين السعودية" تطلق GeForce NOW Beta ضمن شراكة مع NVIDIA لتطوير تجربة الألعاب الإلكترونية في المملكة

أعلنت شركة “زين السعودية” عن تعاونها مع إنفيديا “NVIDIA”، مزوّد الألعاب الإلكترونية الرائد في الحوسبة، لإطلاق منصّة GeForce NOW Beta للألعاب السحابية، وبشكل حصري، على شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة العربية السعودية.

GeForce NOW هي منصّة بث ألعاب سحابية، تقوم ببث العديد من الألعاب على جهاز الكمبيوتر لأشهر متاجر الألعاب الرقمية، وتضم Steam و Epic Games Store، وقريبًا GOG.com التي توفّر للاعبين سهولة الاستمتاع بها من خلال مختلف الأجهزة، ومن دون الحاجة إلى أي أجهزة دعم محددة. وكذلك، تمنح هواة الألعاب الإلكترونية أكثر من 300 لعبة يمكن لعبها على أكثر من جهاز ومن أي مكان ومن دون الحاجة إلى تحميلها، بالإضافة إلى ميزات التحديث الذاتي والتخزين اللامحدود.

وتمكن الألعاب السحابية المستخدمين من تشغيل وتخزين الألعاب عن بُعد على خوادم خاصة، وبثها مباشرة على أجهزتهم من دون الحاجة إلى أي أجهزة متقدّمة أو عالية الكفاءة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال نائب الرئيس التنفيذي للتواصل في “زين السعودية”، الأستاذ ريان بن عبد الله التركي: “في زين، نفخر دائمًا بتلبية احتياجات جيلنا الرقمي هنا في المملكة، خاصة أنه يعتبر جيلًا متطورًا ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية؛ حيث أن المملكة وحدها تحتضن أكثر من 5.8 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية. ومع التنامي المستمر لهذا القطاع، أصبح من المتوقع أن ترتفع نسبة المستخدمين من 13.4% خلال العام 2020، إلى 17.5% بحلول العام 2025. هذه الشراكة بمثابة فرصة ممتازة لهذا الجيل، كونها توفر محتوى جديدًا مع إنترنت فائق السرعة، وزمن وصول منخفض للغاية، وسعة فائقة من خلال الألياف، والتي ستوفر تجربة جديدة من خلال الجيل الخامس. كما كانت جهودنا في دعم الألعاب الإلكترونية واضحة منذ بداية إطلاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا حيث دعمنا بطولات رياضة إلكترونية وطنية، نتعهّد في زين بمواصلة السعي إلى تحسين تجربة الألعاب الإلكترونية من خلال تقديم خدمات فريدة ومبتكرة”.

وسلط التركي الضوء على ميزات هذه الاتفاقية وفوائدها لجميع المستخدمين من الأعمار والفئات كافة، قائلًا: “من خلال هذه الخدمة الفريدة، تدمج زين السعودية أحدث التقنيات مع أفضل محتوى وأسهل وصول من أي مكان وعبر أي جهاز، حيث تعد GeForce NOW تجربة رقمية متكاملة ستعيد صياغة مفهوم الألعاب الإلكترونية من خلال تقديم تجربة لعب فريدة لا تحتاج إلى أي معدّات أو تخزين أو متطلّبات معالجة متقدمة”.

تكمل هذه الشراكات الواعدة رؤية “زين السعودية” للبقاء في صدارة رحلة التحول الرقمي السعودي من خلال تقديم أحدث التقنيات لجميع فئات المجتمع في المملكة، والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضمن إثراء قطاع الترفيه وجودة الحياة للجميع.

الجدير بالذكر أن الشركة ساهمت في استثمارات نوعية في مجال تطوير شبكة الجيل الخامس (5G)، حيث أصبحت “زين السعودية” في المركز الأول في نشر خدمات الجيل الخامس على مستوى جميع مناطق المملكة، تغطي 50 مدينة عبر أكثر من 4700 برج. إن شبكة الجيل الخامس (5G) من “زين السعودية” تتميّز ببنية تحتية عصرية يتم الاستثمار في تطويرها وتوسعتها باستمرار، وتحدّث خريطتها أسبوعيًا على الموقع الإلكتروني. كما تعد “زين السعودية” أول مشغّل اتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس، والتي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية.

وتأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع فوز “زين السعودية” بثلاث جوائز من شركة “أوبن سيجنال” (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، هي: “أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)”، و”أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس للمستخدمين (5G)”، و”أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)”. كما فازت “زين السعودية” بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، والمعتمدة من شركة “أوكلا” العالمية خلال عام 2020. كما تصدرت “زين السعودية” المركز الأول ضمن تقرير “مقياس” الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.