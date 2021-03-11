تويتر تختبر عرض الصورة بحجم كامل في التغريدات أثناء عرضها بالصفحة الرئيسية

بدأت منصة تويتر اختبار عرض الصور في التغريدات بكاملها في الصفحة الرئيسية، ما يعني أن المستخدمين لن يضطروا لفتح كل تغريدة على حدة لمشاهدة كامل الصورة التي تظهر أمامهم.

كانت تويتر تستخدم قياسات محددة لإظهار الصور ضمن الخط الزمني للتغريدات، ما يعني أن أي صورة طويلة أو عريضة أكثر من القياسات المحددة لن تظهر بكاملها إلا أثناء فتحها بشكل منفرد، لكن مع التغيير الجديد ستظهر الصور بشكلها الكامل وهو ما سيلاحظه المستخدمون بظهور صور طويلة أو مربعة أو مستطيلة أثناء تصفهم للتطبيق خلال الفترة القادمة.

وتختبر تويتر هذا التغيير بجانب إمكانية رفع صور بدقة 4K وعرضها على المنصة لبعض المستخدمين على نظام تشغيل أندرويد و iOS، لكن من المنتظر أن يظهر للجميع خلال الفترة القادمة.

المصدر:

Twitter