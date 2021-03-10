ستوريتل تضم مكتبة كتاب صوتي في تطبيق واحد يوفر آلاف الكتب العربية

أعلنت ستوريتل عن دمجها مكتبة “كتاب صوتي” في تطبيقها لتوفر آلاف الكتب العربية في مكان واحد، وذلك بعد عملية الاستحواذ التي قامت بها على منافستها الرئيسية في يوليو 2020.

وسيقدم فريق كتاب صوتي وستوريتل المشترك أكبر مكتبة صوتية عربية في العالم للمستمعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت العلامة التجارية “ستوريتل”.

وبهذه المناسبة، قالت إنغريد بوجنر، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية لستوريتل: “ستوريتل وكتاب صوتي رائدان مبدعان في سوق الكتب الصوتية العربية في أعين المستهلكين والناشرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك نحن متحمسون جدًا لدمج هاتين القوتين الملهمتين تحت علامة تجارية واحدة لتأسيس قوة إقليمية حقيقية وتوفير تجربة استثنائية مع الكتب الصوتية ”

وتأتي خطوة دمج فريق “كتاب صوتي” مع فريق “Storytel Arabia”، بعد التحضير لإطلاق منصة ستوريتل المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إعلان الاستحواذ.

وصرح مؤسس “كتاب صوتي” ومدير ستوريتل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: “نحن نعمل دومًا على توفير تجربة استثنائية لعملائنا، وتقوية الروابط بين الجمهور والمؤلفين والناشرين. ونحن على ثقة بأن هذه المنصة المشتركة ستكون عاملًا أساسيًا في تحفيز نمو السوق العربية، وستخلق فرصًا تعاونية غير محدودة لشركائنا في مجالي النشر والتجارة”.

يُشار أن ستوريتل تعتبر إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات بث الكتب الصوتية والإلكترونية في العالم، وتوفر الاستماع والقراءة غير المحدودين لأكثر من 500,000 عنوان على نطاق عالمي. وتعمل حول العالم ضمن العلامتين التجاريتين Storytel و Mofib.