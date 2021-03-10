تقرير جديد من سيسكو يؤكد نمو مشاريع التحول الرقمي بمقدار 3 أضعاف خلال كوفيد 19

أصدرت AppDynamics التابعة لشركة سيسكو اليوم نتائج بحث عوامل التحول في عام 2021: ازدياد الطلب على حلول مراقبة النظم الشاملة ضمن الإصدار الحديث من دراستها البحثية العالمية التي تركز على استكشاف التأثير التسريع للتحول الرقمي الذي حدث استجابةً لانتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته على خبراء التكنولوجيا حول العالم. وتكشف النتائج عن زيادة كبيرة في تعقيد تقنية المعلومات بسبب الحاجة إلى الابتكار العاجل والانتشار التقني الناتج عن انتشار الوباء. ويسلط البحث الضوء على الحاجة الملحة لإمكانات المراقبة الشاملة لدى الشركات لمساعدة خبراء تقنية المعلومات على إدارة منظومة تقنية المعلومات والحصول على المعلومات الواضحة في خضم بحر من البيانات ومراقبة الجوانب الأكثر أهمية في أعمالهم.

أدى التحول إلى نماذج الأعمال الرقمية أولاً للتغلب على العاصفة التحولية وتقليل الأثر التجاري لانتشار وباء كوفيد-19 إلى وضع خبراء تقنية المعلومات في طليعة فرق الاستجابة ضمن شركاتهم. ووفقًا للبحث، أجبر هذا التغيّر الشركات على تسريع مشاريع التحول الرقمي بمقدار 3 أضعاف. وليس من الغريب أن التقنيون وجدوا أنفسهم تحت ضغط كبير، حيث ورد في نتائج البحث أن 89% منهم يشعرون بضغط هائل في العمل و84% منهم اعترفوا بصعوبة التوقف عن العمل. علاوةً على ذلك، أعرب العديد من خبراء تقنية المعلومات عن شعورهم بالإحباط بشأن العمل (81%) ومعاناتهم من مستويات متزايدة من الصراع مع الزملاء (63%).

كما سلط البحث الجديد من سيسكو الضوء على أن التحول الرقمي السريع أضاف تعقيدات تقنية كبيرة في جميع أقسام تقنية المعلومات، وذكر خبراء المجال العوامل التالية كأسباب رئيسية:

مجموعة جديدة من الأولويات والتحديات (80%) مثل التعقيد وأمن البيانات وأمن الشبكة.

التوسع التقني ومزيج التقنيات القديمة وتلك القائمة على السحابة (78%).

تسريع الحوسبة السحابية (77%).

حلول المراقبة المتعددة وغير المتصلة (74%).

أدى هذا الارتفاع الكبير في تعقيد تقنية المعلومات إلى زيادة هائلة في كمية البيانات التي نتجت عبر مختلف منافذ منظومة تقنية المعلومات، بدءًا من التثبيت وحتى البنية التحتية والشبكة والأمن. ومع هذا التعقيد الإضافي، أشار 85% من خبراء المجال أن الاختراق السريع للفوضى التي تسببت بها أحجام البيانات المتزايدة باستمرار لتحديد الأسباب الجذرية لمشاكل الأداء، سيمثل تحديًا كبيرًا العام المقبل. وقال 75% ممن شملهم البحث أنهم يكافحون لإدارة “فوضى البيانات” الهائلة وأنهم بأمس الحاجة إلى حل موحد لتمكين الاطلاع ومراقبة التغيّرات الحاصلة في الوقت الفعلي في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات.

أشار 95% من خبراء تقنية المعلومات بأن القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات هي أمر مهم للغاية.

أشار 96% منهم إلى العواقب السلبية لعدم القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات.

وصحيح أن معظم خبراء المجال أشاروا إلى أهمية القدرة على مراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى (92%) قالوا بأن القدرة على ربط الأداء التقني بنتائج الأعمال مثل تجربة العملاء ومعاملات المبيعات والإيرادات سيكون أمرًا مهمًا وجوهريًا لتحقيق أهداف الابتكار خلال العام المقبل. إضافةً إلى ذلك، يخشى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في البحث (73%) من أن عدم القدرة على ربط أداء تقنية المعلومات بأداء الأعمال سيضر بأعمالهم في عام 2021، ويُقرّ 96% منهم بأن القدرة على ربط إمكانية المراقبة الشاملة بنتائج الأعمال في الوقت الفعلي سوف تكون ضرورية لتوفير تجارب رقمية من الدرجة الممتازة وتسريع التحول الرقمي.

بدلًا من البحث في الكميات الهائلة من بيانات القياس عن بُعد والتي تأتي عادةً مع نهج المراقبة الشاملة القياسي، يدرك خبراء المجال بأنهم بحاجة إلى مراقبة النقاط الأكثر أهمية من خلال النظر إلى أداء الأعمال عند تطبيق حل المراقبة الشاملة ليتمكنوا من الاطلاع على المعلومات الأكثر أهمية بسرعة أكبر. وسيُمكّنهم سياق العمل هذا من فهم المعلومات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الفرص الأكثر أهمية.

أشار التقرير أيضًا أنه على الرغم من إدراك التقنيون لحاجتهم إلى ربط أداء تقنية المعلومات ببيانات الأعمال في الوقت الفعلي، فإن أكثر من النصف (66%) لا يمتلكون الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه، وذكر 96% منهم وجود عائق واحد على الأقل يتعين على شركتهم تخطّيه لاعتماد هذا النهج الجديد.

تعد المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى بالنسبة للتقنيين وشركاتهم دون الحصول على الموارد والدعم اللازمين، حيث أشار ثلاثة أرباع (75%) المشاركين في البحث أن شركاتهم بحاجة إلى توفير القدرة على مراقبة منظومة تقنية المعلومات الشاملة مع نتائج الأعمال في غضون 12 شهر لضمان استمرارية الأعمال والتنافسية.

وفي هذا الإطار، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعد حلول المراقبة الشاملة الطريقة الوحيدة التي ستمكّن التقنيين من التعامل مع منظومة تقنية المعلومات الواسعة وتزايد التعقيد الناتج عن مثل هذه المعدلات السريعة للابتكار. وذلك بحد ذاته لا يكفي، فقد أدرك خبراء تقنية المعلومات أنهم دون ربط أداء هذه الأنظمة بسياق العمل، سيجدون أنفسهم سريعًا غارقين في تعقيد وفوضى البيانات. وكونها شركة تابعة لسيسكو، تمتلك شركة AppDynamics موقع فريد للاستفادة من نطاق خبرة سيسكو في مجال الشبكات والتطبيقات والبنية التحتية والأمان، مع توفير ربط الأداء بسياق الأعمال الذي تشتهر به حلول الشركة. وستمكّن منصة حلول المراقبة الشاملة للأعمال AppDynamics Business Observability خبراء تقنية المعلومات من تحديد الأولويات بشكل أفضل وتحقيق أكبر أثر ممكن في أعمالهم”.