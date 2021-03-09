مايكروسوفت ربما تجلب معالجات AMD لمختلف أجهزة Surface Laptop 4

بعد إطلاقها لابتوب 15 بوصة يعمل بمعالج AMD ضمن سلسلة Surface Laptop 3، يبدو أن مايكروسوفت أعجبت بالفكرة وتخطط لإكمال عملها مع AMD من خلال إطلاق نسخة 13.5 بوصة تعمل بمعالجاتها ضمن سلسلة Surface Laptop 4.

سيوفر هذا القرار للمستخدمين إمكانية الحصول على أي من أجهزة مايكروسوفت القادمة سواء كانت 13.5 بوصة أو 15 بوصة بخياري معالجات إنتل أو معالجات AMD. ومن المتوقع أن تستخدم الشركة في أجهزتها القادمة معالجات Ryzen 5 4680U و Ryzen 7 4980U من AMD، ومعالجات الجيل الحادي عشر من إنتل Core i5 1145G7 و Core i7 1185G7.

ووفقًا للتسريبات الجديدة، فإن مايكروسوفت ستدعم أجهزتها مع ذاكرة رام حتى 32 جيجا بايت للنسخ التي تعمل مع معالجات إنتل، بجانب قرص تخزين يصل حتى 1 تيرا بايت. فيما ستوفر سعة تصل إلى 512 جيجا بايت مع النسخ العاملة بمعالجات AMD مع ذاكرة رام تصل حتى 16 جيجابايت.

وذكر مصدر التسريبات الموثوق أيضًا WinFuture، والذي غالبًا ما ينشر أخبارًا مؤكدة لمعظم الشركات قبل إطلاق أجهزتها رسميًا، أن سلسلة Surface Laptop 4 لن تحمل الكثير من التغيرات عن الجيل السابق، حيث ستستمر مع شاشات بدقة 2256 x 1504 – 2496 x 1664، ونوعية منافذ مشابهة كذلك.

تُعد هذه الخطوة مهمة من مايكروسوفت لتوفير خيارات في المواصفات والسعر أكثر للمستخدمين، كما أنها نقلة قوية من الشركة لتحقيق مبيعات أكثر من خلال تعدد خيارات أجهزتها.

المصدر:

WinFuture