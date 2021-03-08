ون بلس تحدد 23 مارس للكشف عن سلسلة OnePlus 9

أعلنت شركة ون بلس رسميًا عن تاريخ 23 مارس الحالي للكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 9 المنتظرة والمتوقع أن تظهر مع 3 هواتف مختلفة.

كان رئيس الشركة بيتي لو قد سبق ونشر صورة تشويقية حول حدث خاص في 8 مارس، وعلى ما يبدو أن الحدث كان للإعلان عن موعد الكشف عن سلسلة OnePlus 9 والحديث عن بعض المزايا المنتظر وصولها معها وخاصة تعاون ون بلس مع شركة تطوير الكاميرات السويدية الشهيرة هاسلبلاد لتطوير كاميرا نسخة برو للتأكيد على التسريبات السابقة حول الشراكة.

وعلى عكس الشركات الأخرى التي قررت مؤخرًا الاستغناء عن الشاحن في علب الهواتف، فإن ون بلس أكدت عبر رئيسها على منتديات الشركة قدوم هواتفها مع شواحن داخل العلب.

الجدير بالذكر أن الهواتف القادمة ستحمل مستشعرات سوني IMX789 في كاميراتها، ومن المتوقع أن تأتي مع شاحن سريع 45 واط، وتعمل بتقنية الجيل الخامس، وتحمل شاشة بتحديث 120 هرتز.

المصدر:

OnePlus