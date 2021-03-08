مايكروسوفت تختبر متصفح إيدج على أجهزة إكس بوكس

بدأت مايكروسوفت خطتها لجلب متصفح إيدج المبني على نواة كروميوم إلى أجهزة إكس بوكس الأحدث، وذلك من خلال إطلاق نسخة اختبارية لدى عدد من المستخدمين ضمن متجر التطبيقات.

ويبدو أن نسخة المتصفح الأولية مازالت بدائية إلى حد ما، حيث تحوي الكثير من المشاكل في الاستخدام ولا توفر أي دعم للوحة المفاتيح أو الفأرة، وتكتفي بدعم يد التحكم فقط. لكن من المتوقع أن تحل مايكروسوفت هذه المشاكل قريبًا من خلال النسخ التجريبية اللاحقة قبل إطلاق النسخة النهائية.

ويعتبر متصفح إيدج كروميوم من أكثر المتصفحات إقبالًا الفترة الأخيرة، كما أنه يوفر معه إمكانية تشغيل خدمة جوجل ستاديا للألعاب السحابية، ما يعني إمكانية تمتع مستخدمي إكس بوكس بهذه الميزة الإضافية للعب.

المصدر:

The Verge