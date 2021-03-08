كيف تستخدم غرف الدردشة الصوتية Twitter Spaces ؟

بعد التجربة الناجحة التي حققتها تويتر فور الإعلان عن الإصدار التجريبي لغرف الدردشة الصوتية الحية Twitter Spaces على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، أطلقت تويتر هذه الخدمة لمستخدمي أجهزة أندرويد أيضًا، وتقول تويتر بأن مستخدمي أندرويد سيتمكنون من الانضمام والتحدث في غرف الدردشة التي نشطت كثيرًا في ظل الوباء الذي حث البشر على التواصل صوتيًا مع بعضهم البعض عبر تطبيقات المناقشة الصوتية مثل تطبيق كلوب هاوس الذي شكّل إلهامًا للشركات الكبيرة مثل تويتر، وفيس بوك.

ما هي خدمة غرف الدردشة الصوتية Twitter Spaces؟

يصف تويتر بأن Twitter Spaces مكان للالتقاء يعتمد على أصوات الأشخاص الذين يستخدمون تويتر، بعبارة أخرى تتشابه هذه الخدمة كثيرًا مع تطبيق Clubhouse (كلوب هاوس)، حيث ستسمح خدمة تويتر سبيسس للمستخدمين بالتواصل مع شخص، أو مجموعة من الأشخاص عبر اجراء محادثات مباشرة، وبمجرد انتهاء النقاش فلن تكون التسجيلات متاحةً لمستخدمي تويتر.

تشير تويتر بأنها ستحتفظ بنسخ من المكالمات لمدة 30 يوم، وذلك بهدف مراجعة انتهاكات قوانين تويتر، ويمكن لمضيفي النقاش حفظ نسخة من بيانات المحادثات طالما أن تويتر مازال يحتفظ بنسخة منها، ويمكن للمتحدثين حفظ نسخة مما قيل ايضاً.

لماذا أطلقت تويتر خدمة Twitter Spaces؟

أطلقت تويتر خدمة Twitter Spaces من أجل توفير غرف دردشة صوتية آمنة وسليمة وذلك كي يشعر المستخدمون بالراحة أثناء تواجدهم في المساحات الصوتية. وبهدف توفير البيئة الآمنة للمستخدمين تسعى تويتر إلى إطلاق نسخة تجريبية تعمل على نظام iOS ونظام أندرويد ستشمل بضع مئات من الأشخاص ليتم طرحه للاستخدام العام خلال فترة قصيرة.

يأمل اختبار Twitter Spaces في اكتشاف ومعالجة المشاكل التي قد تؤثر على سلامة المستخدمين، وراحتهم.

كيف تعمل خدمة Twitter Spaces؟

هنالك طريقتين لإنشاء مساحة نقاش وهما:

اضغط مطولًا على إنشاء ” compose” ثم اضغط على أيقونة Spaces الجديدة والتي ستجدها على اليسار.

أو انقر على صورة ملفك الشخصي، وانتقل إلى اليمين، واضغط على Spaces.

يمكنك الآن دعوة ما يصل إلى 10 أشخاص للتحدث معهم، ومشاركة الأفكار، وإرسال الرموز التعبيرية، والمزيد من الأمور التي يمكنك القيام بها.

تأكد من تحديد من يستطيع الانضمام إلى المناقشة.

ستلاحظ أن الميكرفون الخاص بك في وضع إيقاف التشغيل عن بدء المناقشة، فعندما تكون جاهزًا انقر فوق تفعيل الميكروفون.

اختر ما إذا كنت تريد مشاركة النسخ المسجلة أم لا من خلال التبديل بين تشغيل الخيار، أو إيقاف تشغيله.

يمكن الآن بدء تسجيل صوتك في مساحتك الخاصة.

يجب أن تعلم بأن الشخص الذي أنشأ مساحة النقاش (الفضاء) هو الوحيد الذي يستطيع إنهائه.

هل يمكنك التحكم بالأشخاص المتحدثين؟

بالتأكيد يمكنك ذلك، فعند إنشاء مساحة النقاش ستتمكن من تحديد من يمكنهم الانضمام إلى مساحتك عبر إحدى الخيارات التالية:

الجميع.

الأشخاص الذين تتابعهم فقط.

الأشخاص الذين ستدعوهم للتحدث فقط.

ويمكنك تغيير الامتيازات في أي وقت حتى لو أن المساحة ماتزال متاحة.

هل يمكنك التحكم بالأشخاص المستمعين؟

في الوقت الحالي، المساحات عامة، ويمكن لأي شخص الانضمام كمستمع، فإذا أنشأت مساحة نقاش فسيراها متابعوك بالتأكيد، ويجب أن تعلم بأنه لا يوجد حد لعدد المستمعين.

بصفتك الشخص الذي فتح مساحة، فيمكنك بكل بساطة إزالة المستخدمين من المساحة، والإبلاغ عن أي مسيئين، أو حظرهم في أي وقت.

كيفية الانضمام لمساحات النقاش؟

الانضمام لأي مساحة نقاش أمرًا سهلًا، فانقر على قسم Fleets وابحث عن المساحة التي تريد الانضمام إليها، واضغط على الانضمام إلى هذه المساحة ” Join this Space”، ستلاحظ بأن الميكرفون في وضع إيقاف التشغيل يمكنك تفعيله إن أردت التحدث.

أيهما أفضل كلوب هاوس أم Twitter Spaces؟

لا يوجد تطبيق لا تشوبه شائبة هذا أمرًا يتفق عليه مستخدمو التطبيقات، فإن أردنا المقارنة بين كلوب هاوس و Twitter Spaces سنجد بأنهما متشابهان بنسبة كبيرة. يعد تويتر سبيسس بديلًا جيدًا عن كلوب هاوس على أندرويد، ولكن كلا التطبيقين لهما ميزات وواجهات متشابهة ولكن بأهداف مختلفة، حيث تم إضافة Twitter Spaces باعتبارها ميزة إضافية في تطبيق تويتر، في حين أن كلوب هاوس هو تطبيق مستقل.

لكن يتيح تويتر لجميع المستخدمين الاستماع إلى مساحات النقاش، بينما يتيح Clubhouse إنشاء غرف خاصة إن أردت أن تكون لك خصوصية في النقاش، فإن كنت تستخدم المنصة فيمكنك الاستماع إلى أشخاص آخرين عبر خدمة Twitter Spacesبخلاف كلوب هاوس.

ستتمكن عند استخدام Twitter Spaces من النقاش مع أشخاصٍ حقيقيين عبر حسابات تويتر تحمل صورهم الشخصية، وأسمائهم الحقيقية، أما في كلوب هاوس فهنالك ستجد حسابات بأسماء وهمية، وبهذا تعتبر خدمة تويتر أفضل من هذه الناحية.

وبناءً على تجربة المستخدمين فيمكن القول بأن التطبيقين متقاربين بشكل كبير، وسيشكل ذلك صعوبةً في اختيار إحدى التطبيقين من قبل المستخدمين.

كيف تريد “فيس بوك” المنافسة في التطبيقات الصوتية؟

بدأت شركة فيس بوك العمل على تطبيق دردشة صوتية مشابهًا للتطبيق الشهير كلوب هاوس، حيث تهدف شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى التوسع في أشكال جديدة من الاتصال. حيث أشار مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك إلى أنه مهتم كثيرًا بأشكال الاتصال الصوتي.

وقد قال أشخاصٌ مطلعون على أعمال فيس بوك والذين لم يُسمح لهم بالتحدث علنًا “إن المسؤولين التنفيذين في فيس بوك أمروا الموظفين بإنشاء منتج مناقشة صوتية مماثل”، وأشاروا إلى أن المنتج في مراحل التطوير الأولى”. وقالت إميلي هاسكل المتحدثة باسم فيس بوك “لقد عملنا على ربط الأشخاص من خلال تقنيات الصوت والفيديو منذ سنوات عديدة، ودائمًا ما نرغب في استكشاف طرقًا جديدةً لتحسين تلك التجربة للمستخدمين”.

إذًا تدخل فيس بوك المنافسة من أوسع أبوابها عبر تطوير خدمة المناقشة الصوتية التي سترضي شريحة واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

المصادر:

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الكاتب: فراس أشرم