آبل توفر خدمة جديدة تتيح نقل الصور من آيكلاود إلى صور جوجل

قامت شركة آبل أخيرًا بتوفير ميزة تتيح نقل الصور من آيكلاود إلى صور جوجل بعد سنوات من الانتظار، وهو ما سيوفر على المستخدمين تنزيل الصور إلى أجهزتهم ومن ثم نقلها يدويًا إلى خدمة جوجل.

وتعمل الطريقة الجديدة من آبل بسهولة؛ حيث عند تسجيل الدخول إلى آيكلاود يمكن للمستخدمين الذهاب إلى خيار نقل نسخة من الملفات، ومن ثم تحديد نوعية الملفات إذا كانت صورًا أو فيديو، ومن ثم بعد ذلك ستظهر رسالة تخيرهم بتسجيل الدخول إلى صور جوجل من أجل نقل بياناتهم هناك، بعد ذلك ستتم العملية بشكل تلقائي خلال بعض الوقت.

ويرجي ملاحظة أن هذه العملية تتطلب وجوب توثيق حساب آيكلاود بخاصية التحقق بخطوتين، وأن يكون هناك مساحة كافية على صور جوجل لتجنب عدم إتمام العملية.

المصدر:

Apple