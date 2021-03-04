نتفليكس تحاكي تيك توك مع ميزة جديدة لعرض مقتطفات من الأعمال الكوميدية

أعلنت شبكة نتفليكس عن إطلاقها ميزة جديدة تُدعى “Fast Laughs” تهدف من خلالها إلى توفير مقاطع كوميدية قصيرة مقتطعة من العروض التلفزيونية والأفلام والمسلسلات على شكل لمحات مضحكة وبشكل شبيه لآلية عمل تطبيق تيك توك.

تتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي آيفون ولعدد قليل من البلدان مثل الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا. لكن من المتوقع أن تصل المزيد من المستخدمين خلال الفترة القادمة خاصة في حال إقبال المستخدمين عليها.

وتعمل الميزة تمامًا مثل آلية تيك توك من خلال الأيقونات الخاصة بردود الأفعال والتنقل بين المقاطع، لكن محتواها يقتصر على الأعمال المتوفرة على نتفليكس فقط.

وربما تسعى الشبكة من خلال ميزة “Fast Laughs” إلى رفع التفاعل على تطبيقها وتشجيع المستخدمين على مشاهدة المزيد من الأعمال الكوميدية من خلال إظهار بعض المقاطع منها لجذب المستخدمين، وهو ما سيرفع من قضاء الجمهور وقت أطول على تطبيقها.

المصدر:

Netflix