جوجل تخطط للتوقف عن جمع بيانات المستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات

كشفت شركة جوجل عن خطوة مهمة في سبيل توفير المزيد من الخصوصية للمستخدمين تتمثل في إيقاف استهدافهم بالإعلانات بناءً على البيانات التي تحصل عليها من تاريخ التصفح الخاص بهم، وهذا يعني أن الشركة ستتوقف عن بيع بيانات المستخدمين بغرض الإعلانات في نقلة مغايرة كليًا لما كانت تقوم به منذ سنوات.

وأوضحت الشركة كذلك بأنها لن تطور أي أدوات أخرى كذلك لجمع بيانات المستخدمين عبر مواقعها وخدماتها العديدة التي تقدمها.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان جوجل بوقت سابق عن سعيها لإيقاف دعم “كعكات الطرف الثالث” الخاصة بتصفح المواقع على كروم.

وتعتمد جوجل بشكل أساسي على جمع بيانات المستخدمين عبر محرك البحث أو متصفحها كروم أو غيرها من المواقع والخدمات التي تقدمها ومن ثم تبيعها لطرف ثالث من أجل استخدامها في الإعلانات بشكل مباشر؛ وهذا يظهر جليًا عندما يقوم أي شخص بالبحث عن منتج محدد ثم ينتقل إلى موقع آخر يدعم ظهور الإعلانات فتظهر نتائج الإعلانات مرتبطة بعملية البحث، أو حتى عندما يتم البحث عن منتج محدد ومن ثم يتم فتح فيس بوك فتظهر إعلانات ذات صلة على الشبكة الاجتماعية.

وتقلل الطريقة التي تستخدمها جوجل من خصوصية المستخدمين وتعرض بياناتهم في الكثير من الأحيان لخطر استخدامها بأغراض غير صحية.

لكن من شأن اعتماد الشركة لخطوتها القادمة، أن تغير شكل الإعلانات ونوعيتها بشكل كامل مقارنة مع ما نراه بوقتنا الحالي.

المصدر:

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