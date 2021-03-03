المحكمة تغرم إنتل 2.2 مليار دولار لانتهاك براءات اختراع والشركة تعترض

أقرت محكمة مقاطعة تكساس حكمًا ضد شركة إنتل يلزمها بموجبه بدفع تعويضات قدرها 2.18 مليار دولار أمريكي لشركة تُسمى VLSI LLC بسبب انتهاك براءات اختراع عمرها أكثر من 20 سنة.

وتتمحور براءات الاختراع التي تقوم المحكمة أن إنتل انتهكتها حول أمور تتعلق بتقنيات ترددات المعالجات والجهد الكهربائي الذي تقوم باستخدامه.

وبينما بدت شركة VLSI LLC سعيدة بهذا الإنجاز، فإن إنتل رفضت قرار القاضي وأعلنت عن نيتها الطعن بالحكم واستئناف القضية.

وأوضح المتحدث باسم إنتل، بأن شركته تنوي الاستئناف وهي على ثقة تامة بالانتصار في القضية بنهاية المطاف.

وتعتبر VLSI LLC من الشركات المطورة لتقنيات أشباء الموصلات، وقد تأسست عام 1979 وكانت واحدة من أوائل الشركات في المجال ومن أوائل المستثمرين في الشركة المعروفة ARM، لكن بعد ذلك استحوذت عليها شركة فيلبس الهولندية مقابل مليار دولار في العام 1999 وتتبع في الوقت الحالي العلامة التجارية NXP Semiconductors المملوكة لفيلبس.

المصدر:

Bloomberg