تويتر تضع إشعارات على التغريدات التي تحوي معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد_19

كشفت شركة تويتر بأنها ستبدأ من الآن بوضع إشعارات على التغريدات التي قد تحوي معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد_19، وذلك استمرارًا لجهودها في إزالة المعلومات المضللة من المنصة.

وأكدت الشركة أنها علقت 2,400 حساب واعترضت 11.5 مليون حساب آخر منذ إطلاق إرشادات تويتر المتعلقة بكوفيد_19، في الوقت الذي يتواصل فيه التوسع في توزيع لقاحات المرض، حيث يتجه المزيد من الأشخاص إلى تويتر لمناقشة ما يحدث والحصول على أحدث المعلومات الموثوقة حول الصحة العامة.

وبداية من هذا اليوم، ستظهر الاشعارات بلغة عرض الحساب وقد ترتبط بمحتوى منظم ومعلومات الصحة العامة الرسمية أو صفحة قوانين تويتر . وسيطبق فريق تويتر بشكل مبدئي الإشعارات على المحتوى الذي ينتهك سياسات المنصة. فيما سيتم استخدام هذه التقييمات في أدوات تويتر الآلية بشكل أكبر لتحديد المحتوى المشابه وتصنيفه عبر المنصة.

كما سيكون هناك نظامًاً للمخالفات يمكنه تحديد متى يلزم اتخاذ المزيد من إجراءات تطبيق القانون، وسيسهم هذا النظام على حسب تعبير الشركة في توعية الجمهور بشأن سياسات تويتر والحد من انتشار المعلومات التي قد تكون ضارة ومضللة على المنصة، لا سيما الانتهاكات المتكررة ذات الخطورة المعتدلة والشديدة.

وستطبق الإجراءات التالية على الانتهاكات الخاصة بسياسة تويتر حول كوفيد_19

مخالفة واحدة: لا يوجد إجراء على مستوى الحساب.

مخالفتان: إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة.

ثلاث مخالفات: إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة.

أربع مخالفات: إغلاق الحساب لمدة 7 أيام.

خمس مخالفات أو أكثر: الإغلاق الدائم.

وتعلق تويتر على هذه السياسة، بالقول: “فيما نواصل منح الأولوية لهذا الهدف، أطلقنا ميزة مخصصة للبحث الفوري عن كوفيد_19 فعندما يتم البحث عن مصطلح “كوفيد_19″ على المنصة، فإن المستخدم يجد محتوى رسمي وموثوق به يظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث. وتم توسيع نطاق ذلك الآن إلى أكثر من 80 دولة حول العالم ويتوفر حاليًا بـ 29 لغة. وفي بعض البلدان، تتضمن المطالبات الآن أيضًا زرًا إضافيًا يرتبط بالمعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد_19.”

وستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على توسيع المحتوى وإضافة معلومات جديدة بشكل مستمر وفقًا للمعطيات المحدثة حول فيروس كورونا والتطعيم ضد كوفيد_19.