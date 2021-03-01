ون بلس تعلن عن حدث قادم في 8 مارس الجاري

أعلنت شركة ون بلس عبر مديرها التنفيذي، بيتي لو، عن حدث قادم للشركة في 8 مارس الجاري. وحمل الإعلان صورة تشويقية للأرض والذي على ما يبدو أنه يمثل بداية الحمل التشويقية لسلسلة OnePlus 9 القادمة.

ويحمل الإعلان صورة الأرض على شكل قمر من بعيد، وهي صورة التقطها المسبار Apollo 8 في رحلته إلى الفضاء من خلال كاميرا طورتها شركة هاسلبلاد ” Hasselblad”، والتي انتشرت التسريبات مؤخرًا عن تطويرها لكاميرا هاتف OnePlus 9 – أي أن الصورة تؤكد تعاون الشركتين على تطوير كاميرا الهواتف القادمة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت ون بلس ستكشف عن هواتفها بشكل كامل في الحدث أم تعلن عن مواصفات جزئية، لكن من المنتظر أن تطلق هذا العام 3 نسخ من هواتفها؛ تشمل نسخة برو، النسخة العادية، ونسخة 9R.

المصدر:

OnePlus