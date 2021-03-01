انستجرام تتيح تواجد حتى 4 أشخاص ضمن البث المباشر

بعد أن قدمت منصة انستجرام خاصية البث المباشر، أتاحت إمكانية استضافة صاحب البث المباشر لشخص آخر أثناء عملية البث، لكنها الآن في طريقها لتعزيز ميزة البث المباشر بالسماح بتواجد حتى 4 أشخاص أثناء البث.

وقامت المنصة بإطلاق الميزة اليوم لعدد من المستخدمين، ومن المنتظر أن تصل الجميع حول العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعتبر هذا التحديث إضافة مهمة على انستجرام لاسيما بعد ارتفاع نسبة الاستخدام بشكل ملحوظ خلال فترة الحجر المرافقة لتفشي كورونا.

كما أن هذا سيساعد صانعي المحتوى والمشاهير من الوصول لجمهورهم بشكل أفضل، خاصة باستضافة أكثر من شخص بوقت واحد.

كانت انستجرام قد وفرت خصائص مكالمات الفيديو الجماعية على تطبيقها قبل عامين، والآن تضيف أضافت ميزة البث الجماعي بعد طول انتظار.

المصدر:

Instagram