تويتر تختبر أول خدماتها المدفوعة وأسهم الشركة تحقق قفزة كبيرة

أعلنت شركة تويتر هذا المساء في اجتماع المستثمرين عن نيتها مضاعفة إيراداتها وعدد مستخدميها النشطين يوميًا بنهاية 2023، وقد تسببت هذا في ارتفاع قيمة أسهم الشركة لرقم كبير. وذلك بالتزامن مع كشفها عن بدء اختبار أولى خدماتها المدفوعة التي تحدثت عنها سابقًا، وجاءت تحت اسم “Super Follows” والموجهة لصانعي المحتوى ومتابعيهم.

وأشارت تويتر إلى خطتها لمضاعفة إيراداتها خلال 2023 لتصل 7.5 مليار دولار مقارنة مع 3.7 مليار دولار حققتها خلال 2020.

كما تحدثت عن سعيها للوصول لنحو 315 مليون مستخدم يومي بحلول الربع الأخير في 2023، مقارنة مع 152 مليون لـ2019.

وعلى نفس الجانب، أوضحت الشركة أن أولى خدماتها المدفوعة ستكون “Super Follows” والتي تهدف لمساعدة صانعي المحتوى على تحقيق دخل عبر المنصة؛ ويأتي ذلك من خلال تمكين صانعي المحتوى من نشر تغريدات أو قصص أو محتوى صوتي ومرئي خاص يتوفر للمستخدمين الذين يدفعون مقابل اشتراكات للحصول على المحتوى الحصري.

وستقوم تويتر بدورها باقتطاع جزء من قيمة الاشتراكات المدفوعة، وستمنح صانعي المحتوى ما تبقى منها مقابل المحتوى الخاص بهم.

ورغم أن الشركة لم تكشف تفاصيل كثيرة حول خدمتها، إلا أنها ستمثل تحولًا كبيرًا بسياستها المنتظرة لإيجاد قنوات دخل جديدة.

ويعتبر هذا الإعلان لتويتر عن خططها طويلة الأجل هو الأول من نوعه، حيث شمل الإعلان خططها على مدار عامين قادمين.

وبهذا الإعلان، قفزت قيمة أسهم تويتر إلى نحو 80.75 للسهم الواحد بارتفاع 9%، ما يشكل ارتفاعًا قياسيًا في قيمتها.

المصدر:

Twitter