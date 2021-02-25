لاعبو GeForce يحصلون على برامج تشغيل جديدة للألعاب لـ GeForce RTX 3060

أصدرت إنفيديا اليوم أحدث برنامج تشغيل GeForce Game Ready لوحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3060. يتضمن برنامج التشغيل هذا أيضًا دعمًا للعرض التوضيحي لـ Outriders، بالإضافة إلى دعم NVIDIA DLSS في Nioh 2 – الإصدار الكامل و Blade II: Bannerlord & Mount، NVIDIA Reflex على خادم اختبار Rainbow Six Siege ، ويقدم 25 لعبة جديدة لتجربة الإعدادات المثلى بنقرة واحدة – انقر فوق ملفات تعريف إعدادات اللعبة المثلى لأحدث الألعاب.

بطاقة GeForce RTX 3060 الجديدة – قمة اللعب

اللاعبون الذين سوف يحصلون على GeForce RTX 3060 ، أحدث عضو في عائلة GeForce RTX 30 Series الذي تم طرحه اليوم، سيرغبون بهذا التحديث لبرامج التشغيل أيضًا. تتميز وحدة معالجة الرسومات GeForce 3060 بأداء تتبع الأشعة بمعدل 10 أضعاف مما في GeForce GTX 1060، ومضاعفة الأداء النقطي. يعد GeForce RTX 3060 الجديد ترقية هائلة للاعبين من الجيل السابق والذي يوفر معدلات إطارات سريعة ورسومات عالية الدقة وميزات مثل تتبع الأشعة و NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex لأحدث وأروع الألعاب.

أفضل تجربة في Outriders و Nioh 2 والمزيد

يتيح هذا التحديث لبرامج التشغيل أيضًا أفضل تجربة في اللعب للنسخة التجريبية لـ Outriders، المرتقبة بشدة من Square Enix و People Can Fly والتي من المقرر إطلاقها في الأول من أبريل.

يجب أيضًا استخدام برنامج التشغيل هذا لتمكين دعم NVIDIA DLSS في Nioh 2-The Complete Edition وMount & Blade II: Bannerlord، بالإضافة إلى تجربة NVIDIA Reflex على خادم الاختبار العام لـ Rainbow Six Siege.

“بنقرة واحدة” الإعدادات المثلى للألعاب

تمكّنك الإعدادات المثلى (OPS) من GeForce Experience بنقرة واحدة من تكوين خيارات اللعبة على الفور لأجهزة نظامك، مما يمنحك تجربة لعب سلسة ومحسّنة. يتم دعم أكثر من 1000 عنوان، ومنذ إصدار برنامج التشغيل السابق، أضافت إنفيديا دعمًا لـ 25 عنوانًا إضافيًا:

9 Monkeys of Shaolin

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

CRSED F.O.A.D.

DRAGON QUEST XI S Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Dyson Sphere Program

Enlisted

Firefighting Simulator – The Squad

Firework

Heroes of the Three Kingdoms 8

Hitman III

Home Behind 2

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Leaf Blower Revolution

Lineage Remastered

Little Nightmares II

Nioh 2 – The Complete Edition

Port Royale 4

Scavengers

Skul: The Hero Slayer

Spelunky 2

Tale of Immortal

The Medium

The Riftbreaker

Yakuza 3 Remastered

Yakuza: Like a Dragon

حول برامج تشغيل NVIDIA Game Ready

تتوفر برامج تشغيل Game Ready في يوم الإطلاق أو قبله لمعظم العناوين الرئيسية ويتم ضبطها للحصول على أفضل أداء وأسلوب لعب لا تشوبه شائبة. جميع برامج تشغيل NVIDIA Game Ready معتمدة من Microsoft WHQL.