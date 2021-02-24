سوني تعمل على نظارة واقع افتراضي لجهاز بلايستيشن 5

قالت شركة سوني أنها تعمل على نظارة واقع افتراضي جديدة مخصصة لأجهزة بلايستيشن 5 “PS5″، وذلك بعد 4 سنوات تقريبًا من إطلاقها الجيل الأول رفقة نسخة برو من البلايستيشن 4.

وأوضحت الشركة في التفاصيل الأولى حول نظارتها، بأنها ستقدم دقة أعلى وزاوية مشاهدة أعرض لتحسين تجربة المشاهدة، كما أنها ستقدم سرعة أكبر لتحسين تجربة اللعب.

وبجانب تحسينات السرعة والدقة، فستضيف سوني وحدات تحكم جديدة تتسم بميزات مشابهة لما تحويه وحدات تحكم الجهاز الأصلية DualSense. فيما ستعمل النظارة عبر وصلها بالجهاز سلكيًا ولن تعمل عن طريق اللاسلكي.

على كلٍ، من المنتظر أن تظهر المزيد من التفاصيل حول نظارة واقع افتراضي بلايستيشن 5 خلال الشهور القادمة، لا سيما وأنها لن تصل هذا العام وفقًا للشركة.

المصدر:

Sony