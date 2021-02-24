سامسونج تخطط لإطلاق حاسوب محمول مع معالج إكسينوس

كشفت تقارير كورية جنوبية بأن شركة سامسونج تعمل على جهاز حاسوب محمول (لابتوب) يحمل معالج إكسينوس الذي تطوره بنفسها، ويعمل بمعالج رسومات من AMD.

وأشار موقع ZDNet Korea أن جهاز سامسونج المزمع إطلاقه في النصف الثاني من 2021 سيعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت وسيحمل رقاقة إكسينوس مدمج معها معالج رسومات AMD – الذي ظهرت تقارير كثيرة حوله مؤخرًا وكانت التوقعات تشير لإطلاقه على أحد هواتف الشركة الرائدة.

وكما هو الحال مع الهواتف الذكية، فإن إصدارات سامسونج من الحواسيب المحمولة متنوعة، حيث طورت حواسيب تعمل بمعالجات إنتل وتعمل بنظام ويندوز، وأخرى تعمل بنظام كروم، وكذلك حواسيب تعمل بمعالجات AMD، وأخرى بمعالجات كوالكوم سنابدراغون؛ لذلك فإن إمكانية إطلاق حاسوب محمول (لابتوب) مع معالج إكسينوس تبدو طبيعية إلى حد ما.

كانت سامسونج قد جذبت الأنظار إلى معالجات إكسينوس الأخيرة التي أطلقتها مع سلسلة هواتف جالكسي S21 خاصة بتفوقها على معالجات كوالكوم في الكثير من الجوانب.

المصدر:

ZDNet Korea