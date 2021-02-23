مبيعات آبل تتفوق على الجميع في الربع الأخير بفضل آيفون 12

بعد عام مليء بالتحديات لشركات الهواتف تسبب بتراجع المبيعات الإجمالية للمصنعين 5%، تمكنت شركة آبل من التفوق على جميع المنافسين وعلى رأسهم سامسونج ولأول مرة منذ الربع الأخير للعام 2016 بفضل مبيعات سلسلة هواتف آيفون 12. بالرغم من أن الأرقام الإجمالية لكامل العام تشير لتفوق سامسونج الواضح على جميع المنافسين.

وأشارت أرقام شركة الاحصائيات غارتنر، إلى أن مبيعات آيفون وصلت إلى 80 مليون تقريبًا وبحصة سوقية بلغت 20.8% في الربع الأخير من 2020، لتتفوق بذلك على سامسونج التي باعت 62 مليون هاتف وبلغت حصتها السوقية 16.2% فقط.

وتمثل هذه الأرقام السابق نموًا لشركة آبل بنسبة 14.9% عن نفس الفترة من العام 2019، وتراجعًا لسامسونج بنسبة 11.8%.

على نفس الجانب، شهدت هواوي أكبر تراجع في المبيعات وبنسبة 41.1%، حيث باعت 34.5 مليون هاتف تقريبًا خلال الربع الأخير.

أما نظيرتها شاومي، فقد تمكنت من تحقيق قفزة كبيرة ببيع 43.5 مليون هاتف بنمو 33.9% مقارنة بالربع الأخير للعام الماضي.

أوبو بدورها استطاعت بين نحو 34.5 مليون هاتف بزيادة طفيفة عن هواوي، لكنها شهدت نموًا بنسبة 12.9% مقارنة مع 2019.

فيما تمكنت الشركات الأخرى مجتمعة من بيع نحو 130.5 مليون هاتف، وبتراجع بلغ 10.3% عن نفس الفترة العام الماضي.

مبيعات الهواتف الاجمالية في 2020 تشهد تفوق سامسونج على آبل

على الجهة المعاكسة، فقد استطاعت سامسونج بيع أكثر من 250 مليون هاتف خلال 2020 كاملًا لتتربع على عرش شركات الهواتف في العام رغم تراجع مبيعاتها 14.6% مقارنة مع 2019. وتفوقت بذلك على آبل التي باعت نحو 200 مليون هاتف فقط خلال العام، كانت معظمهما خلال الربع الأخير.

وجاءت هواوي بالمركز الثالث بالمبيعات خلال 2020 بواقع 183 مليون هاتف، يليها شاومي 146 مليون هاتف، فأوبو 112 مليون هاتف.

وتمكنت باقي الشركات من بيع 455 مليون هاتف تقريبًا، لتصل مبيعات الهواتف الكلية لجميع الشركات إلى 1.348 مليار هاتف ذكي.

وربما تُعد مشاكل هواوي الأخيرة سببًا رئيسيًا في ظهور نتائج هذا العام، لاسيما وأن منافسيها تمكنوا من رفع مبيعاتهم في ظل تراجعها في مختلف الأسواق، وبشكل خاص شاومي وأوبو.

المصدر:

Gartner