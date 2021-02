خدمة آبل لبث المحتوى أصبحت متاحة الآن على أجهزة كروم كاست

أصبحت خدمة بث المحتوى المرئي Apple TV+ متاحة الآن على منصة التلفزة Google TV. لتبدأ بذلك الخدمة بالعمل على مختلف الأجهزة التي تدعم منصة جوجل وخاصة وحدات كروم كاست.

وبهذا الدعم، سيتوفر تطبيق آبل Apple TV على المنصة بما يشمل خدمة آبل لبث المحتوى Apple TV+ والتي انطلقت قبل عام ونصف تقريبًا. وستظهر من الآن فصاعدًا توصيات بخصوص العروض المفضلة من أعمال آبل الأصلية للمستخدمين ضمن واجهة منصة Google TV على أجهزة كروم كاست.

وتُعد هذه الخطوة بين جوجل وآبل بمثابة إضافة كبيرة للمستخدمين لأنها ستمكنهم من متابعة مجموعة من أفضل الأعمال في الوقت الحالي دون الحاجة لشراء أجهزة بث جديدة؛ مثل المسلسل الكوميدي Ted Lasso ودراما The Morning Show ، ومسلسل For All Mankind ، بالإضافة إلى أفلام مثل Greyhound و Palmer، أو حتى بعض الأعمال الكلاسيكية التي حصلت الخدمة على حقوقها.

سيوفر هذا الدعم للمستخدمين إمكانية متابعة عروضهم المفضلة بدقة عالية جدًا تصل إلى 4K بسرعة 60 إطار في الثانية.

يُشار أن خدمة آبل لبث المحتوى كذلك ستتوفر لأصحاب تلفزيونات سوني و TCL التي تعمل مع منصة Google TV، فيما من المخطط توفيرها على أجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام أندرويد خلا الأشهر القادمة وفقًا لما أعلنت عنه جوجل. وهو ما يعني إمكانية توفرها على أجهزة تلفزيون لشركات مثل سامسونج وإل جي وغيرها من الشركات الرائدة.

المصدر:

Google Blog