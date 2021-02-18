إنفيديا تطلق معالج مخصص لتعدين العملات الرقمية المشفرة

أعلنت شركة إنفيديا عن معالج مخصص لتعدين العملات الرقمية باسم Cryptocurrency Mining Processor بعد توجه المستخدمين لسلسلة RTX 30.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إرسال الشركة تحديثًا لمعالجات رسومات RTX 30 يعمل على إبطاء عملية التعدين خاصة لعملة إيثيريوم.

وتقول الشركة أن التحديث يعمل على اكتشاف عمليات التعدين ومن ثم خفض سرعة المعالجة للنصف وفقًا لخوارزميات محددة لمنع العملية.

وترى إنفيديا أن الهدف من معالجات رسومات RTX 30 هو جمهور اللاعبين وأصحاب الأعمال الثقيلة مثل المطورين والمبرمجين وصانعي المحتوى.

فيما يتوجه معظم الأشخاص المهتمين بالعملات الرقمية إلى معالجات رسومات إنفيديا الجديدة بسبب قوتها وقدرتها على تحقيق نتائج أسرع من غيرها، حيث ذهب نسبة كبيرة منهم إلى معالج أو كرت شاشة GeForce RTX 3060 الذي يُعد أوفر إصدارات الجيل الجديد سعرًا وأكثرها جذبًا للمستخدمين لمساعدتهم في تعدين العملات الرقمية رغم أن هدف الشركة منه جذب اللاعبين وأصحاب الأعمال.

وقد ساهم اقبال جمهور تعدين العملات الرقمية على أحدث معالجات إنفيديا بإبقاء اللاعبين خاليي الوفاض دون فرصة لتجربة لعب جديدة.

ما جعل الشركة تقرر إطلاق معالج Cryptocurrency Mining Processor أو CMP والذي خصصته الشركة للعملات الرقمية وصاحبته بميزات عالية لكن دون تركيز على تقنيات معالجة الصور والتي في الأساس لا حاجة لها في هذا الأمر، حيث أنها مهمة بالعادة للذين يبحثون عن مؤثرات بصرية وصورًا واضحة أكثر مثل اللاعبين والمصممين.

المصدر:

NVIDIA