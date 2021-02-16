مؤسس OnePlus يستحوذ على شركة Essential من مؤسس أندرويد

يبدو أن شركة Essential التي أطلقها مؤسس أندرويد أندي روبين قبل سنوات وأظهرت لنا هاتف PH-1 الذي قدم لنا نقلة في تصميمات الهواتف الذكية بسبب النتوء في أعلى الشاشة والتصميم الجذاب، تستعد للظهور بحلة جديدة بعد اقترابها من الإفلاس وعدم قدرتها على تطوير هواتف أخرى، وذلك باستحواذ مؤسس ون بلس – OnePlus الشريك، كارل بي، عليها.

كان كارل بي قد أطلق شركة خاصة ناشئة قبل فترة تحت اسم “Nothing” بالتزامن مع تركه منصب المدير التنفيذي في شركة OnePlus التي ساهم بتأسيسها رفقة زميله بيت لاو، والآن يظهر أنه قام بالاستحواذ على شركة Essential لصالح شركته الجديدة في 6 يناير المنصرم – أي بعد فترة قصيرة من إطلاق شركته.

ووفقًا للتقرير من موقع 9to5Google، فإن هذا الاستحواذ صاحبه الحصول على العديد من براءات الاختراع المملوكة للشركة، وبالتالي تسهيل الطريق لتطوير معدات وأجهزة جديدة في عالم أندرويد.

الجدير بالذكر أن كارل بي حصل منذ إطلاق شركته التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها على العديد من الاستثمارات لاسيما من الذراع الاستثماري لشركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل.

ويمكن القول إن استحواذ الشاب كارل بي والذي ساهم بصناعة اسم مميز في الهواتف الذكية مع ون بلس، على شركة يقودها أندي روبين الأب الروحي لنظام أندرويد من الممكن أن يلمح لنا بقدوم أجهزة مميزة في المستقبل القريب.

المصدر:

9to5Google