إطلاق تطبيق قِران “QERAN” الذي يساعد الراغبين بالزواج بطريقة آمنة

تتنوع أفكار وأغراض التطبيقات التي نشاهدها بشكل يومي، لكن الهدف الأساسي منها يكمن في تحسين جوانب من الحياة اليومية للمستخدمين وتوفير حلولًا سهلة لذلك، وهذا ما يظهر لنا مع تطبيق قِران “QERAN” – وهو تطبيق سعودي جديد متخصص في مساعدة الراغبين بالزواج من خلال عملية بحث آمنة وسرية لإيجاد الشريك المناسب.

يقول القائمون على التطبيق أنه يستهدف من تجاوزت أعمارهم الثلاثين عامًا من الراغبون والراغبات بالزواج لأول مرة، والمطلقون والمطلقات، والأرامل من الجنسين، والرجال الراغبون في التعدد، ويخضع التطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية الخاصة بنظام المملكة العربية السعودية.

ويهدف قِران “QERAN” إلى تسهيل عملية البحث وإيجاد عن الشريك المناسب ومن ثم الزواج وفق معطيات العصر، وذلك من خلال توفير منصة تفاعلية آمنة ومحافظة للتواصل، ويعزو القائمون على التطبيق بأن السبب لإطلاقه يأتي بهدف تقليل نسب الطلاق نسب الطلاق في المجتمع التي تفاقهم مؤخرًا مع إيجاد الشريك الملائم. ويعزز التطبيق ثلاثة قيم؛ وهي التحصين والملائمة والموثوقية.

ويمكن استخدام التطبيق للاستفادة منه من خلال الذهاب للموقع والتسجيل، ثم إدخال رقم التفعيل الذي يصل كرسالة نصية على الهاتف، وبعدها يتم تسجيل البيانات الشخصية بالشكل الصحيح، ومن ثم إدخال تفضيلات الشريك الملائم.

بعدها يقوم النظام بإجراء بحث تقني دقيق لتحديد أفضل الخيارات المتاحة التي تتناسب مع البيانات والمواصفات المدخلة من قبل طالب الاقتران. ويلي ذلك المحادثة المباشرة مع الشريك المحتمل ليتم الاتفاق بين الطرفين على الإجراء اللازم لتحقيق مشروع الارتباط.

يُشار أن التطبيق متاح في الوقت الحالي على iOS وسيصل إلى نظام أندرويد قريبًا.