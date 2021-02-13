سامسونج تستخدم الحوسبة الكمية لتطوير بطاريات الهواتف

تُعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في تطوير بطاريات الهواتف الذكية والأجهزة المتنقلة، لكنها رغم ذلك تبحث عن إيجاد حلول أفضل للبطاريات باستخدام الحوسبة السحابية من خلال الشراكة مع Honeywell لاستخدام نظام الحوسبة الكمية System Model H1، وذلك بالتعاون مع جامعة إمبريال كوليج في العاصمة البريطانية لندن.

ويهدف التعاون الجديد إلى الوصول لتقنيات أفضل لتطوير البطاريات، حيث تقوم الاختبارات على محاكاة عمل الدارات الكهربية بطريقة معقدة لحساب مدة وكفاءة استهلاك الطاقة. وعمل فريق البحث في التجربة الأولى مع نموذج النظام System Model H1 على محاكاة ديناميكية نموذج الدوران التفاعلي – النموذج الحسابي المستخدم لفحص المغناطيسية.. كما استخدم الفريق ما يصل إلى 100 بوابة ثنائية الكيوبت (البت الكمي) للوصول للنتائج التي كانت دقيقة وموازية للتوقعات.

وربما تحتاج هذه العملية مدة من الزمن للوصول إلى النتائج المطلوبة، لكنها إذا وفرت مخرجات مجدية، فستكون نقلة كبيرة في تطوير بطاريات الهواتف والأجهزة المحمولة من سامسونج وبنفس الوقت في إمكانية الاستفادة من الحوسبة الكمية للوصول لنتائج مؤثرة ممكن أن تغنى عن سنوات من التجارب والبحث.

المصدر:

Honeywell