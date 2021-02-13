جوجل ومايكروسوفت وكوالكوم تعترض على شراء إنفيديا لشركة ARM

بعد إعلان إنفيديا اتفاقها الاستحواذ على ARM في صفقة تقدر بقيمة 40 مليار دولار أمريكي في شهر سبتمبر الماضي، يبدو أن هناك بعض المعوقات التي تمنع إتمام الصفقة والانتهاء من التفاصيل الأخيرة تتمثل في وقوف جوجل و كوالكوم و مايكروسوفت ضد الصفقة.

ووفقًا لـ CNBC، فإن جوجل وكوالكوم ومايكروسوفت قامت بتقديم اعتراض لهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، ونظرائها في كل من المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والصين. وتوضع الشركات في اعتراضها بأن استحواذ إنفيديا على ARM سيجعل الأخيرة تمنع منح التراخيص للشركات الأخرى لتطوير معالجاتها المبنية على معمارية وتقنيات ARM، وهو ما سيتسبب في مشاكل هائلة لها لا سيما وأنها تعتمد عليها بشكل كامل.

وعلى إثر هذا الاعتراض، قامت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية بطلب توضيحات من إنفيديا وسوفت بانك – المالك السابق لشركة ARM.

وتُعد معالجات سنابدراجون التي تطورها كوالكوم للأجهزة الذكية المنوعة مبنية في الأساس على معمارية وتقنيات ARM، كما أن بعض الرقاقات والمعالجات المستخدمة في مراكز بيانات جوجل و مايكروسوفت تعتمد على تقنيات ممثاثلـ وبالتالي في حال قامت إنفيديا بإيقاف منح التراخيص للشركات الأخرى والسماح بالاستفادة من تقنياتها، فستتسبب هذه الخطوة بكارثة لكوالكوم وربما مايكروسوفت وجوجل.

من جهتها نفت إنفيديا هذا الأمر، وقالت أن هدفها من الاستحواذ هو تطوير القطاع بشكل كامل وتسعى لمساعدة جميع الشركاء على تنمية أعمالهم والتوسع إلى أسواق أخرى جديدة.

يُشار أن شركة ARM تمنح تراخيص لأكثر من 500 شركة في العالم لاستخدامات تقنياتها وبراءات اختراعها وعلى رأسها كوالكوم.

المصدر:

CNBC