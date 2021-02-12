فيس بوك تعمل على خدمة غرف صوتية تحاكي Clubhouse

بعد النجاح اللافت الذي حققه تطبيق المحادثات والغرف الصوتية Clubhouse ، بدأت فيس بوك كعادتها العمل على خدمة مشابهة لتقديمها للجمهور، ليكون التطبيق ذائع الصيت مؤخرًا آخر التطبيقات التي تستعد الشبكة الاجتماعية لنسخ ميزاتها.

ويُشير تقرير The New York Times، أن مدراء فيس بوك قاموا بالفعل بإعطاء مطوري الشركة أمرًا لتطوير خدمة محادثات وغرف صوتية، وهي الآن قيد العمل في مراحلها الأولية ومن غير المعروف السرعة التي ستصل بها للمستخدمين.

وتُعد هذه الخطوة متوقعة من الشركة التي لطالما قامت بنسخ ومحاكاة التطبيقات الأخرى ومزاياها الناجحة، حيث سبق وأخذت القصص من سناب شات على جميع تطبيقاتها، وقامت بإضافة بعض مزايا الصور والمحادثات على واتساب بشكل شبيه لتيليجرام، كما قامت مؤخرًا بإطلاق ميزة Reels المشابهة لتيك توك، وميزة غرف ماسنجر بشكل شبيه لخدمة زووم.

يُشار أن تطبيق Clubhouse متاح في الوقت الحالي لمستخدمي أجهزة iOS، ومن المنتظر إطلاقه على أندرويد قريبًا.

المصدر:

The New York Times