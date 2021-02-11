ماستر كارد ستدعم الدفع بالعملات الرقمية هذا العام

أعلنت شركة ماستر كارد العالمية والتي تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في المدفوعات عن عملها على تبني المدفوعات باستخدام العملات الرقمية المشفرة هذا العام، ما يشكل خطوة مهمة أمام العملات الرقمية بحصولها على دعم كبير من ماستر كارد.

وستوفر الشركة الدعم للعملات الرقمية عالية المصداقية والموثوقية فقط، وفقًا لما صرح به مدير الأصول الرقمية والبلوك تشين، راج دامودران. وهو ما يوحي بعدم دعم أي عملة موجودة بالسوق، والاكتفاء على العملات الرئيسية غالبًا كالبتكوين وايثيريوم ودوج كوين على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح دامودران بأن التوجه الجديد في سياسة الشركة يحتاج الكثير من العمل حتى يصل إلى أرض الواقع، خاصة بوجود قوانين ومتطلبات وتغيرات يتوجب القيام بها..

كانت ماستر كارد تسمح بعمليات الدفع من خلال بطاقاتها على بعض المنصات من أجل شراء العملات الرقمية، لكنها لم تتح استقبال ومعالجة هذه العملات الرقمية على شبكتها قبل ذلك، لذا تُعد الخطوة الجديدة تغيرًا جوهريًا في سياستها.

وستساعد هذه الخطوة آلاف وربما ملايين المتاجر الإلكترونية حول العالم لاستقبال المدفوعات بصورة العملات المشفرة لاسيما وأن معظم المتاجر والشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت تدعم ماستر كارد.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لما قامت به باي بال في وقت سابق من العام الماضي وتأكيدها على دعم الدفع باستخدام العملات الرقمية المشفرة – وهي أكبر شركة متخصصة بحلول الدفع الرقمية في العالم. وكذلك بعد قيام شركة تسلا بشراء أصول بقيمة 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين وإعلانها عن خطة لاستقبال الدفعات مقابل سياراتها بالعملات الرقمية.

يُشار أن ماستر كارد لم تحدد الموعد الحقيقي لوصول دعم العملات الرقمية، واكتفت بالحديث عن وصول الدعم خلال هذا العام، لكننا نأمل بأن يكون في أقرب وقت.

المصدر:

MasterCard