تويتر تضيف 5 ملايين مستخدم نشط يوميًا وإيراداتها ترتفع 28%

أعلنت شركة تويتر عن نتائجها المالية للربع المالي الرابع والأخير من 2020، وقد شهد هذا الربع نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا على المنصة إلى 192 مليون مستخدم تقريبًا، ما يشكل زيادة بنحو 5 ملايين مستخدم مقارنة مع الربع الأخيرة. كما تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 1.29 مليار دولار.

ويعتبر وصول تويتر إلى 192 مستخدم نشط يوميًا بمثابة زيادة 27% عن نفس الفترة من الربع الرابع في العام 2019.

فيما نمت إيرادات الشركة 28% هذا الربع مقارنة بنفس الفترة للعام 2019، لتتخطى التوقعات وتصل إلى حاجز 1.29 مليار دولار.

وساهمت الإعلانات بتحقيق 1.15 مليار دولار للشركة في الربع الرابع، وذلك بزيادة 31% عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت وفقًا للأرقام المالية من تويتر قيمة الدخل التشغيلي إلى 252 مليون دولار، فيما وصل صافي الدخل 222$ مليون دولار.

وقد تجاوزت هذه الأرقام التي حققتها تويتر جميع التوقعات، لاسيما بعد المناوشات السياسية الأخيرة حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقرار عدد كبير من مناصريه ترك المنصة بسبب إيقاف حسابه بعد نشر بعض التغريدات التي قالت الشركة أنها تخالف سياستها.

وتتوقع تويتر وصول إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بين 940 مليون دولار و1.04 مليار دولار.

يُشار أن الشركة تعمل على خدمات مدفوعة على منصتها وربما تقوم بإطلاقها قريبًا، منها تطبيق “برو” ومنصة خاصة من الإعلانات.

المصدر:

Deadline