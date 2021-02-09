لقطات شاشة من أندرويد 12 تظهر وجود اختصارات المحادثات ومؤشر خصوصية جديد

بينما ينتظر معظم الأشخاص حول العالم وصول تحديثات أندرويد 11 إلى هواتفهم، تعمل جوجل على إصدار أندرويد 12 وتستعد لإطلاقه قريبًا للمطورين قبل الإطلاق الكامل هذا العام للمستخدمين بنسخته التجريبية والنهائية. وكالعادة قبل الإطلاق، تظهر الآن لقطات شاشة مصورة للنظام.

وكما يظهر من لقطات الشاشة التي كشف عنها وقع XDA Developers، فإن جوجل عملت على تطوير اختصارات (ودجيت) للمحادثات وجهات الاتصال على الشاشة الرئيسية، بمعنى أنه يمكن تحديد أي محادثة من التطبيقات الموجودة على الهاتف ووضع اختصار لها على الشاشة الرئيسية للوصول إليها بشكل أسرع.

وبجانب الاختصارات، فإن أندرويد 12 سيجلب معه خصائص حماية إضافية بحيث يظهر تنبيهات حول أذونات الوصول لكل تطبيق؛ فعلى سبيل المثال عند تشغيل تطبيق ما الكاميرا أو الميكروفون، فسيظهر اشعار في القائمة المنسدلة يخبر المستخدم بأن التطبيق يستخدم الكاميرا أو الميكروفون ليتمكن المستخدم من تحديد ما إذا كان يعمل التطبيق بعلمه أو بدون. وكانت ميزة شبيهة قد ظهرت في نظام iOS 14، سببت مشاكل كبيرة بين فيس بوك وآبل بسبب إظهار وصول الأولى من خلال تطبيقاتها للكاميرا الخاصة بالمستخدمين دون أذن.

وبجانب ما تحدثنا عنه في الأعلى، فإنه من المنتظر أن يحمل أندرويد 12 تحسينات وتغيرات على مستوى التصميم بنسخة النظام الأساسية – لكن ذلك سيختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لواجهة المستخدم الخاصة بها.

المصدر:

XDA Developers