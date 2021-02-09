تويتر تعمل على إطلاق خدمات باشتراكات مدفوعة الفترة المقبلة

منذ شهر يوليو العام الماضي، ظهرت بعض التقارير التي تتحدث عن نية تويتر إطلاق خدمة اشتراكات مدفوعة على المنصة مع مزايا خاصة، ويبدو أن هذا الأمر يقترب أكثر وأكثر وفقًا للتقارير الجديدة. حيث تدرس الشركة تقديم خدمات مدفوعة مقابل اشتراكات شهرية محددة، وإمكانية جمعها كلها ضمن اشتراك واحد كذلك.

وتشمل الاشتراكات التي ترغب تويتر في تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، فرض رسوم إضافية مقابل استخدام تطبيق وخدمة TweetDeck.

كذلك ستوفر الشركة خدمة توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء بمقابل مادي للحسابات التي ترغب بذلك ولا تستوفي شروط التوثيق العامة.

كما سيكون هناك اشتراك خاص للحصول على تويتر بدون ظهور أي إعلانات، مثلما تفعل يوتيوب مع الاشتراكات المدفوعة على منصتها.

بالإضافة لذلك، تدرس تويتر توفير محتوى حصري للمشاهدة أو الاطلاع، حيث يمكن مشاهدته مقابل اشتراك ما أو الدفع مقابل المشاهدة.

وسيكون هناك خدمات أخرى تشمل إمكانية تحميل مقاطع الفيديو بجودة عالية، تحليلات أكثر تفصيلًا حول التغريدات، وإطلاق تطبيق تويتر برو مع مزايا خاصة غير متوفرة بالتطبيق العادي. حيث تسعى الشركة من ذلك إلى تحقيق دخل إضافي ورفع إيراداتها المالية في الفترة المقبلة.

وأشار تقرير من بلومبيرغ بأن خطة الشركة تشمل إمكانية الاشتراك في خدمة واحدة أو جميع الخدمات معًا ضمن اشتراك موحد.

كانت تويتر قد لمحت عن صحة التقارير الواردة من بلومبيرغ بخصوص الاشتراكات، لكنها لم تؤكد إمكانية ستطلقها قريبًا أم لا.

المصدر:

Bloomberg