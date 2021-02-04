هواوي تحدد 22 فبراير للكشف عن هاتفها القابل للطي Mate X2

أعلنت شركة هواوي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الصيني، ويبو، عن تاريخ 22 فبراير الحالي لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X2 والذي يمثل الجيل الجديد من هواتفها.

يأتي هذا الإعلان بالرغم من الشائعات التي ظهرت مؤخرًا عن نية الشركة الخروج من سوق الهواتف الذكية بسبب الأضرار التي لحقت بها بعد الحظر الأمريكي، حيث تسبب ببيعها علامة هونر التجارية ومن ثم ظهور تقارير حول الرغبة ببيع خط إنتاج سلسلتي Mate و P الرائدتين.

ومن المنتظر أن يكون هاتف هواوي القابل للطي Mate X2 هذه المرة مغايرًا عن النسخ السابقة من حيث الاتجاه، حيث سيُطوى للداخل بشكل شبيه لهواتف سامسونج فولد، وذلك بعد أن كانت هواتف الشركة الأولى تُطوى للخارج.

المصدر:

Weibo