الهند تستعد لسن قانون يحظر العملات الرقمية المشفرة الخاصة مثل البتكوين

أشارت تقارير صحفية أن الهند والتي تعتبر من أقوى الأسواق الرقمية في العالم، تستعد لسن قانون جديد يحظر العملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين.

وتعتبر عملة البتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة الشهيرة كإيثيريوم ودوغ كوين على سبيل المثال من العملات الرقمية الخاصة، والتي يعني أن مصدرها ليس حكومي. حيث أطلقت عدة دول في العالم مؤخرًا بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والهند والصين عملات رقمية منظمة خاصة بها.

ويعود السبب في اتخاذ قرار مشابه إلى كون العملات الرقمية التابعة للدول يمكن التحكم بها وضبطها بما يتناسب مع السوق، فيما يصعب التحكم في العملات الرقمية التابعة لشركات خاصة أو غير المعروف مصدرها مثل البتكوين.

يُشار أن الهند منعت في 2018 تداول العملات الرقمية المشفرة، لكنها عادت العام الماضي لتوقف القرار قبل أن تستعد مجددًا لسن قانون جديد.

المصدر:

TechCrunch