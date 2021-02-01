إطلاق “أقول” أول تطبيق محادثات سعودي للهواتف الذكية

أعلنت هلا يلا عن إطلاق أول تطبيق محادثات سعودي للتجربة المحلية تحت اسم “أقول”، حيث يمكن للمستخدمين الآن في جميع أنحاء المملكة تجربة التطبيق الذي يمر بمرحلته التجريبية على نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

وتشير الشركة السعودية أنها تتطلع من إطلاق هذا التطبيق إلى إحداث ضجة في مجال تهيمن عليه شركات عملاقة مثل واتساب و ويشات.

وتعليقًا على الإطلاق، قال الشريك المؤسس لهلا يلا – يوسف شنطي : “مع استمرار نمو سوق تطبيقات المحادثات في جميع أنحاء العالم، كان هدفنا في أقول بناء تطبيق حصري ومخصص لمجتمعنا. لذلك بدأنا في تصميم برنامج محادثات موجّه للمستخدم السعودي، نقدّم من خلاله أفضل تجربة تواصل اجتماعي على الإطلاق بمميزات بسيطة ومتقدمة وواجهة مستخدم تناسب التجربة السعودية. سيستمتع مستخدمي أقول بتجربة تواصل فريدة ومريحة تضيف الكثير لحياتهم اليومية، من خلال تصميم بسيط وجريء وإعدادات احترافية.”

تقول هلا يلا أنه تم تصميم تطبيق أقول في المملكة، بعد دراسة السوق السعودي واحتياجات المجتمع بشكل مخصص للتجربة السعودية مع أداء وظيفي احترافي كامل باللغتين الإنجليزية والعربية، وملصقات ذات طابع سعودي وملاحظات صوتية، ورموز تعبيرية ورسائل مباشرة، كل ذلك في تطبيق واحد فقط.

وتضيف أن تحول تطبيقات المحادثات الفورية لتكون جزءًا هامًا من حياة معظم المستخدمين في المملكة، حيث اختصرت الوقت وسهلت الوصول إلى الأشخاص الذين نرغب بمحادثتهم بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. أقول يخلق تجربة اجتماعية رائعة مع مميزات سريعة ومخصصة ومتقدمة مثل المكالمات الصوتية، والمحادثات الشخصية، والإعدادات المميزة القابلة للتخصيص.

يُشار أنه تم دمج خدمات الدردشة من أقول مع GSA Live ، المنصة الرسمية لوزارة الرياضة لبث المباريات الرياضية مباشرةً والحصول على آخر الأخبار والنتائج الرياضية. كما ستتم إضافته قريبًا في تطبيق كفو قيمز أيضًا.

تنزيل تطبيق أقول

يمكن تنزيل تطبيق أقول iOS و أندرويد حيث ستتم إضافة المزيد من المميزات قريبًا لتلبية احتياجات المجتمع السعودي.

يُذكر أن هلا يلا من المنصات التقنية المعروفة بالمملكة، فقد طورت منصات كفو قيمز- أول منصة للرياضات الإلكترونية في السعودية -، كما تشمل إنجازاتها الرئيسية أيضًا ماراثون الرياض الدولي الأول في عام 2018، وحجوزات التذاكر لفعاليات ضخمة مثل فعالية دبليو دبليو إي لعامي 2018 و 2019، وبطولات الرياضات الإلكترونية العالمية مثل بطولة لاعبون بلا حدود، أضخم بطولة إلكترونية خيرية على مستوى العالم بمجموع جوائز يصل إلى 10 ملايين دولار.