آبل تطلق إضافة لكلمات مرور آيكلاود لمستخدمي متصفح كروم

أطلقت شركة آبل إضافة جديدة لمستخدمي متصفح كروم على ويندوز تسمح لهم بإدارة وحفظ كلمات المرور المرتبطة بخدمة آيكلاود على المتصفح مثلما الحال مع متصفح سفاري. وتحمل الإضافة اسم iCloud Passwords.

وتأتي الإضافة الجديدة من آبل بالتزامن مع إطلاق إصدار آيكلاود 12.0 على ويندوز 10، والذي يوفر معه خاصية كلمات المرور لإدارة كلمات المرور المرتبطة بخدمات آبل.

يقوم متصفح سفاري بالعادة بإنشاء كلمات مرور قوية عند التسجيل في المواقع بهدف منع اختراق الحسابات، وبالتالي يصعب تخمين أو حفظ كلمات المرور ويتم تخزينها على المتصفح وتعبئتها تلقائيًا فيما بعد. وتهدف الإضافة الجديدة لمتصفح كروم من خلق نفس البيئة من الحماية للمستخدمين، وبالتالي إمكانية مزامنة كلمات مرور المواقع على جميع أجهزة المستخدم التي تحوي متصفح كروم.

المصدر:

9to5Google