حواسب كروم بوك تحقق أفضل شحنات في تاريخها على الإطلاق

كانت السنة الماضية سيئة على الكثير من الشركات والقطاعات، لكن حواسب كروم بوك كانت واحدة من الأكثر نجاحاً واستفادة وذلك بسبب توجه الناس لشراءها لاستخدامها في التعليم.

بحسب الأرقام المعلنة فقد بلغت شحنات الشركات من حواسب كروم بوك أكثر من 30 مليون حاسب خلال العام الماضي، منها نحو 11 مليون حاسب في الربع الأخير فقط، وبهذا يكون قد حقق نمو بنحو 287% مقارنة بنفس الربع من العام السابق حسب احصائيات Canalys.

أرقام Gartner أقل نسبياً لكنها تكشف عن النمو الكبير في شحنات حواسب كروم بوك في 2020 أيضاً. وتقدر بأن معدل النمو كان 80%، بينما Canalys ترى النمو السنوي في الشحنات بنحو 109%.

أياً كان الرقم الصحيح، فهو أفضل بكثير من نمو شحنات الحواسب المحمولة والمكتبية التي حققت نمواً وصل إلى نحو 11% فقط.

وبالنظر إلى أفضل الشركات من حيث حجم الشحنات فقد حلّت HP أولاً ولينوفو ثانياً وديل ثالثاً. ومن حيث نمو الشحنات السنوية فقد كانت شركة سامسونج الأفضل أداءً بنمو 400%.

بالأصل كانت المدارس والطلاب هي المشتري الرئيسي لحواسب كروم بوك لا سيما في الولايات المتحدة. حتى أن نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت مدح هذا النوع من الحواسب في الاستخدام التعليمي حيث أنها أسرع وأرخص وأسهل لتطبيقها على نطاق كبير وإدارتها.

المصدر:

Notebook Check