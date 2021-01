الآن ميزة تخصيص الخلفيات متاحة لجميع مستخدمي تطبيق سيجنال

في الآونة الأخيرة، شهد كلٍ من تطبيقي سيجنال وتيليجرام نموًا في عدد المستخدمين، وذلك بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنت عنها واتساب والتي أدت بالنهاية إلى هجرة المستخدمين نحو تيليجرام وسيجنال، ومع هذه الزيادة، كثّف القائمون عن الخدمتين جهودهما لكسب المزيد من المستخدمين.

في غضون ذلك، وقبل نحو أسبوع من الآن، أعلنت سيجنال عن بعض المميزات الجديدة من على أحدث نسخة تجريبية من التطبيق، والآن، أصبحت هذه المزايا وأكثر متاحة رسميًا لجميع المستخدمين سواء على أندرويد أو iOS.

Here's a sneak peek at some new Signal features that will start rolling out in a few days:

• Chat wallpapers!

• About field for your Signal profile

• Animated stickers

• For iOS: Media auto-download settings and full-screen profile photos (to match Android)

Good morning 🇮🇳! pic.twitter.com/KEAbhMswRI

— Signal (@signalapp) January 12, 2021