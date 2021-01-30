برامج

الآن ميزة تخصيص الخلفيات متاحة لجميع مستخدمي تطبيق سيجنال

أحمد سعيد 30 يناير 2021
أقل من دقيقة

الآن ميزة تخصيص الخلفيات متاحة لجميع مستخدمي تطبيق سيجنال

في الآونة الأخيرة، شهد كلٍ من تطبيقي سيجنال وتيليجرام نموًا في عدد المستخدمين، وذلك بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنت عنها واتساب والتي أدت بالنهاية إلى هجرة المستخدمين نحو تيليجرام وسيجنال، ومع هذه الزيادة، كثّف القائمون عن الخدمتين جهودهما لكسب المزيد من المستخدمين.

في غضون ذلك، وقبل نحو أسبوع من الآن، أعلنت سيجنال عن بعض المميزات الجديدة من على أحدث نسخة تجريبية من التطبيق، والآن، أصبحت هذه المزايا وأكثر متاحة رسميًا لجميع المستخدمين سواء على أندرويد أو iOS.

فيما يخص هذه الإضافات، أصبح يدعم التطبيق تخصيص خلفيات الدردشة سواء لمحادثة معينة أو لجميع المحادثات، كذلك هناك الدعم للملصقات المتحركة، وقسم جديد “حول” في الملف الشخصي، كما وأصبحت نسخة iOS تتعامل مع البيانات بشكل أكثر كفاءة، وهذا من خلال ضغط الصور وإيقاف تنزيلات المرفقات أثناء استخدام بيانات الهاتف.

أخيرًا، تظل هذه الميزات ميزات فرعية لجذب المزيد من المستخدمين، حيث من المعروف أن سيجنال كامل اهتمامه على حفظ وأمان خصوصية مستخدميه، فإذا كنت تبحث عن تطبيق تراسل آمن، فننصحك وبشدة بتحميل سيجنال “Signal”.

المصدر:

Signal.

الوسوم