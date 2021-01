يوتيوب تختبر أخذ مقاطع قصيرة من الفيديوهات ومشاركتها

بدأت يوتيوب اختبار خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بالتقاط مقاطع قصيرة من الفيديوهات التي يشاهدونها أو يحضرونها كبث مباشر ومشاركتها مع الغير.

يمكنك أخذ لقطة فيديو تتراوح مدتها ما بين 5-60 ثانية فقط. وتدعم الميزة حالياً قيد الاختبار على الكمبيوتر وأندرويد، ولاحقاً ستتاح على iOS.

ستلاحظ أيقونة المقص على هذا الفيديو بالضغط عليه يمكنك اختيار الفترة التي يتم تسجيلها وبعد الانتهاء تضع اسماً للمقطع وتشاركه مع أصدقاءك أو عبر الشبكات الاجتماعية، وسيتم توليد رابط جديد خاص بالمقطع المشارك.

عندما يضغط أي شخص على المقطع الذي شاركته منه، سيتم تشغيله من المقطع الأساسي مع تحديد فترة البداية والنهاية له، وهناك زر لمشاهدة كامل المقطع.

هذه الطريقة ستساعد الناس على مشاركة أجزاء من مقاطع فيديو أعجبتها على الشبكات الاجتماعية، بالتالي ترفع من معدلات المشاهدة، لاسيما عندما يكون المقطع طويلاً وهناك فكرة معينة في لحظة معينة تريد نشرها، فبدلاً من أن تقول للناس شاهدوا من اللحظة كذا إلى اللحظة كذا، تقوم بتسجيل مقطع يتضمنها طالما طولها أقل من دقيقة.

الميزة حالياً قيد الاختبار وستتاح لاحقاً لكافة المستخدمين على كافة المنصات وعبر تطبيقات يوتيوب الرسمية.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!

Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.

More info: https://t.co/5fJyorxjrj pic.twitter.com/DVWNQ2BoEx

— Lester (@Chen) January 28, 2021