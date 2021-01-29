فيس بوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد آبل بداعي الاحتكار

ذكرت تقارير صحفية اليوم، بأن شركة فيس بوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد آبل بسبب أساليب الأخيرة الاحتكارية، وهي دعوة تعمل عليها الشبكة الاجتماعية منذ عدة أشهر بسبب تعامل آبل مع تطبيقات الطرف الثالث على متجرها.

وثارت فيس بوك خلال الشهور الماضية على سياسة متجر التطبيقات بمنع أي تطبيق من تتبع بيانات المستخدمين واستخدامها في الإعلانات، وهو الأمر الذي يُعد رأس مال الشبكة الاجتماعية. وتشير الشركة لهذا الأمر بأنه يخلق منافسة غير عادلة، خاصة وأن آبل ستتمكن من عرض إعلانات للمستخدمين على متجر التطبيقات وغيره فيما لن تتمكن الشركات الأخرى من ذلك.

كما أن الدعوى القضائية ربما تشمل وضع آبل لتطبيق iMessage كتطبيق مراسلة افتراضي ومنع المستخدمين من وضع أي تطبيق آخر لهذا الغرض، وهو ما يضر بالتطبيقات الأخرى بسبب المنافسة غير العادلة.

على الجهة الأخرى، قالت آبل أنها اتخذت عدة إجراءات للحفاظ على خصوصية مستخدميها في أحدث نظام تشغيل ومن ضمنها منع التطبيقات من تعقب بيانات المستخدمين.

وربما تصبح هذه القضية هي الأكبر ضد آبل؛ بعد الدعوى التي رفعتها شركة Epic Games بسبب قرار متجر التطبيقات حظر التطبيقات التي تستخدم بوابات دفع خارجية للاشتراك، وهو ما يضر بنسبة الأرباح التي تحققها التطبيقات عبر المتجر خاصة الكبيرة منها.

وشهدت نهاية قضية Epic وآبل رضوخ الأولى لقوانين المتجر، لكن هل يكون الأمر سيان مع فيس بوك؟

المصدر:

The Information